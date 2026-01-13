Скандал в Първа лига: Левски преговарял неправомерно със звезда на Ботев Пловдив, „канарчетата“ поискаха тежко наказание за „сините“!

Огромен скандал разтърси родната Първа лига още преди подновяването на шампионата. Ръководството на Ботев Пловдив взриви футболната общественост у нас, след като обяви, че от Левски са водили неправомерни преговори с една от звездите на „жълто-черните“. Става въпрос за 23-годишното крило на „канарчетата“ Армстронг Око-Флекс. Според информациите „сините“ са се свързали с футболиста чрез неговия баща като двете страни дори уточнили личните му условия, ако той се съгласи да премине на стадион „Георги Аспарухов“.

От Левски дори уточнили личните условия на Око-Флекс

От Ботев Пловдив са категорични, че Левски е нарушил правилата и приканиха Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз да накаже строго „сините“. Санкцията, която искат „канарчетата“ е „забрана за картотекиране на нови футболисти през първия предстоящ трансферен прозорец“.

❗️Посочените действия на ПФК Левски София нарушават и заложените принципи на договорната стабилност, въведени с... Posted by Botev Plovdiv on Tuesday, January 13, 2026

Позицията на Ботев Пловдив

„Посочените действия на ПФК Левски София нарушават и заложените принципи на договорната стабилност, въведени с Правилника на FIFA за статута и трансферите на футболистите (RSTP). С оглед на гореизложеното, Ви моля след установяване на извършеното нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите (ред. юни 2024 г.) да наложите предвиденото в чл. 8, ал. 4 от Правилника дисциплинарно наказание, а именно – забрана за картотекиране на нови футболисти през първия предстоящ трансферен период“, се казва в част от позицията на Ботев Пловдив.

