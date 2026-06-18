Левски понижи Топчо – испанец е новият директор на „синята“ академия!

От Левски съобщиха, че испанецът Емилио Ларас Лопес е новият директор на школата на клуба. Той ще замени на поста бившия защитник на „сините“ и досегашен шеф на академията – Елин Топузаков. Топчо, както всички наричат именития бранител, ще остане на работа, но като заместник на Лопес.

Емилио Лопес вече веднъж е работил с Хулио Веласкес

„Емилио Ларас Лопес е новият директор на Детско-юношеската школа на ПФК Левски. Испанският специалист притежава лиценз „ПРО“ и има дълга кариера в Испания, като най-голяма част от нея преминава в Реал Сарагоса“.

„Заедно с него на стадион „Георги Аспарухов“ пристига и Карлос Санчес Мартинес, който ще бъде новият главен методист. Досегашният директор на „Академия Левски“ Елин Топузаков остава в екипа в ролята на заместник-директор.“

„ПФК Левски пожелава много успехи и щастливи мигове на Емилио Ларас на стадион „Георги Аспарухов“. Емилио Ларас е роден на 19 февруари 1968 година в Сарагоса. Притежава треньорски лиценз „UEFA PRO“. Стартира треньорската си кариера през юли 2009 година като старши треньор на испанския клуб Ла Муела“.

„Кариерата му като старши треньор преминава изцяло в Испания, като води още втория отбор на Илуека, Ендеса Андроа, ФК Андора, Теруел, Реал Сарагоса, Саринена, Ебро, Расинг Ферол и Депортиво Арагон. В Реал Сарагоса пък е работил с треньора на „сините“ Хулио Веласкес. ПФК Левски приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Емилио Ларас и му пожелава много успехи и щастливи мигове начело на „синята“ aкадемия“, написаха от клуба на официалния си сайт.

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