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Топката е в полето на Сираков: Турски клуб предложи 3 милиона евро за ас на Левски!

17 юни 2026, 12:59 часа 442 прочитания 0 коментара
Снимка: Levski.bg
Топката е в полето на Сираков: Турски клуб предложи 3 милиона евро за ас на Левски!

Турски клуб е изпратил официална оферта на стойност 3 милиона евро за един от основните футболисти на ЛевскиКристиан Макун. Става въпрос за тима на Самсунспор, който през миналия сезон завърши на седмо място в първенството на югоизточната ни съседка. Това съобщи местното издание „Samsunhaber“. Според информациите именно толкова искат „сините“, за да се разделят с национала на Венецуела.

Самсунспор е много настойчив в искането си да вземе Макун

Ръководството на Самсунспор е наясно с факта, че друг турски отбор – Трабзонспор също проявява много сериозен интерес към Кристиан Макун. Поради тази причина ръководството на „червената светкавица“ вече е отправило своята оферта за централния защитник, за да опита да отблъсне конкуренцията за подписа му. Възможно е в следващите дни в офисите на Левски да пристигне и оферта от Трабзонспор, но на този етап това е по-малко вероятно.

Кристиан Макун

„Сините“ се надяват да задържат защитника поне до края на август

Последната дума за евентуалния трансфер на Кристиан Макун в Самсунспор ще бъде на президента на Левски Наско Сираков. На този етап „сините“ не искат да се разделят с една от големите си звезди, тъй като тимът се готви за участие в Шампионска лига. Столичани се надяват, че ще успеят да склонят турския клуб сделката да се осъществи малко преди затварянето на трансферния прозорец, когато ще са приключили квалификациите за евротурнирите. Все още обаче не е ясно дали шефовете на Самсунспор ще се съгласят на подобно нещо или ще поискат бранителят незабавно да се присъедини към тима.

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Наско Сираков Левски Кристиан Макун Самсунспор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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