Кабинетът "Радев":

Взривеният в Москва ресторант с руски генерали: Мълчание за убитите, те се увеличиха (ВИДЕО)

02 август 2026, 18:48 часа 388 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Взривеният в Москва ресторант с руски генерали: Мълчание за убитите, те се увеличиха (ВИДЕО)

Не трима, а петима души поне са загинали след взрива в ресторант "Балци Роси" (Balzi Rossi) в центъра на руската столица Москва. Освен това, 21 са ранени. Това твърдят REN TV, както и контролираните от санкционирания от ЕС Арам Габрелянов руски информационно-пропагандни телеграм канали Shot и Baza, както и "побратимът" им "112". Mash казва, че от ранените шестима са в тежко състояние в болница. Първоначално беше съобщено в руски медийни канали за между 1 и 3 загинали и 17 ранени с различна степен на тежест, като и досега няма официална информация за самоличността на жертвите – нито от руското МВР, нито от Руския следствен комитет.

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Популярният руски икономически ежедневник "Комерсант" писа, че става въпрос за атентат – куриер с бомба, по информация на изданието – жена, е опитал да влезе на частно парти на верандата на ресторанта, но е бил спрян от охраната. Жената твърдяла, че носела подарък за човека, в чиято чест било организирано събитието. Съответно, бомбата е била взривена дистанционно – по предварителни данни куриерът не е знаел какво носи. Сред загиналите има охранители, но няма никаква яснота дали само охранители са били убити. Снощи "112" обяви, че са загинали двама охранители и един гост на ресторанта – руският телеграм канал публикува и списък с имена на 10 от ранените, но без повече подробности кои са тези хора.

Въпрос – какво се случва с новия ръководител на руските ВВС?

Според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, партито е било в чест на генерал – неофициално се смята, че става въпрос за Александър Чайко, който на 27 юли навърши 55 години. Освен това, през месец май, 2026 година, той беше назначен начело на Руските въздушно-космически войски – тези руски войски, които осъществяват периодичните жестоки бомбардировки в Украйна. Чайко беше и човекът, командвал неуспешното руско настъпление към Киев. През март Европейският съюз наложи санкции срещу Александър Чайко и осем други командири на подразделения. Смята се, че те са замесени в убийствата на цивилни в Буча през март 2022 г., когато Чайко беше командир на Източния военен окръг.

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ASTRA е потърсила Чайко по телефона, но той не е отговорил. Синът му, Юрий, който е с чин майор и работи като военен следовател, също не е отговорил при опити да бъде потърсен по телефона. Приятелите и роднините на генерала, с които е осъществен контакт, отказаха да коментират състоянието на Чайко.

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Кметът на Москва Сергей Собянин потвърди в официалния си канал в Телеграм за убити хора – няколко, по думите му, без да уточнява кои и какви са – той нарече случилото се брутален терористичен акт.

Информационно затъмнение с щрихи на пародия

Освен това, в телеграм канала на "Балци Роси" се появи извинение за публикувана публикация малко след взрива, в която се обясняваше, че всичко било наред. "Днес изтрихме публикуваната преди това публикация, тъй като е крайно неподходяща в настоящата ситуация. Поднасяме искрените си извинения", заявиха от ресторанта.

"Ресторант Balzi Rossi реши да окаже помощ на семействата на жертвите. Ще се свържем с техните близки скоро, за да им предоставим необходимата подкрепа", добавят от заведението.

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Бомба атентат Москва експлозия взрив война Украйна Александър Чайко Балци Роси
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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