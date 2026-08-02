Огромна грешка с Украйна: Илиян Василев с прогноза какво следва за Русия

Бившият посланик на България в Русия Илиян Василев даде своята прогноза за "политическия август" в Москва.
Ето какво написа той във Facebook:
След като търсенето на държавните облигации (ОФЗ) остава слабо, а бюджетният дефицит все по-трудно се покрива само с продажбата на златни резерви – вече около 44 тона – Кремъл е изправен пред все по-малко възможности за финансиране на войната.
Ако тази тенденция се запази, следващите стъпки могат да бъдат далеч по-драстични:
- фактическо или формално военно положение
- още по-пълна мобилизация на икономиката
- мобилизация за попълване на загубите на фронта
- принудително насочване на спестяванията на гражданите към държавата чрез различни форми на „военни облигации“ или други административни механизми
С други думи - конец на и без това силно ограничената пазарна икономика и ускорено завръщане към командно-административния модел.
Back to the USSR.
⚫️ All of Russia is going up in smoke.— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026
⚫️ Ukraine has launched one of its largest attacks on Russia’s rear since the start of the war.
⚫️ Drones struck two oil refineries — in Saratov and Ufa.
⚫️ A Wildberries warehouse is burning in the Samara Region.
⚫️ The Engels-2… pic.twitter.com/7MJYJUSkhH
По моя оценка вероятността Русия да поеме именно по този път вече надхвърля 50%.
И още един симптом, който не бива да се подценява. Когато дори Владимир Соловьов – един от най-ревностните пропагандони на Кремъл – въздъхва в национален ефир: „Допуснахме огромна грешка“ по отношение на войната в Украйна, това показва, че съмненията вече достигат и до най-вътрешния кръг на обкръжението на Путин.
Дали това означава, че дните на режима са преброени? Да, този режим е пред пълен колапс, но не непременно веднага. Но на практика обратното броене е включено. Путин си заминава.
За сведение на родните политици.