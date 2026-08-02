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Огромна грешка с Украйна: Илиян Василев с прогноза какво следва за Русия

02 август 2026, 19:39 часа 3475 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Огромна грешка с Украйна: Илиян Василев с прогноза какво следва за Русия

Бившият посланик на България в Русия Илиян Василев даде своята прогноза за "политическия август" в Москва.

Ето какво написа той във Facebook:

След като търсенето на държавните облигации (ОФЗ) остава слабо, а бюджетният дефицит все по-трудно се покрива само с продажбата на златни резерви – вече около 44 тона – Кремъл е изправен пред все по-малко възможности за финансиране на войната.

Ако тази тенденция се запази, следващите стъпки могат да бъдат далеч по-драстични:

  • фактическо или формално военно положение
  • още по-пълна мобилизация на икономиката
  • мобилизация за попълване на загубите на фронта
  • принудително насочване на спестяванията на гражданите към държавата чрез различни форми на „военни облигации“ или други административни механизми

С други думи - конец на и без това силно ограничената пазарна икономика и ускорено завръщане към командно-административния модел.

Back to the USSR.

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По моя оценка вероятността Русия да поеме именно по този път вече надхвърля 50%.

И още един симптом, който не бива да се подценява. Когато дори Владимир Соловьов – един от най-ревностните пропагандони на Кремъл – въздъхва в национален ефир: „Допуснахме огромна грешка“ по отношение на войната в Украйна, това показва, че съмненията вече достигат и до най-вътрешния кръг на обкръжението на Путин.

Дали това означава, че дните на режима са преброени? Да, този режим е пред пълен колапс, но не непременно веднага. Но на практика обратното броене е включено. Путин си заминава.

За сведение на родните политици.

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Русия Илиян Василев война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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