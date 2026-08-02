Огромна грешка с Украйна: Илиян Василев с прогноза какво следва за Русия

Бившият посланик на България в Русия Илиян Василев даде своята прогноза за "политическия август" в Москва.

Ето какво написа той във Facebook:

След като търсенето на държавните облигации (ОФЗ) остава слабо, а бюджетният дефицит все по-трудно се покрива само с продажбата на златни резерви – вече около 44 тона – Кремъл е изправен пред все по-малко възможности за финансиране на войната.

Ако тази тенденция се запази, следващите стъпки могат да бъдат далеч по-драстични:

фактическо или формално военно положение

още по-пълна мобилизация на икономиката

мобилизация за попълване на загубите на фронта

принудително насочване на спестяванията на гражданите към държавата чрез различни форми на „военни облигации“ или други административни механизми

С други думи - конец на и без това силно ограничената пазарна икономика и ускорено завръщане към командно-административния модел.

Back to the USSR.

⚫️ All of Russia is going up in smoke.



⚫️ Ukraine has launched one of its largest attacks on Russia’s rear since the start of the war.



⚫️ Drones struck two oil refineries — in Saratov and Ufa.



⚫️ A Wildberries warehouse is burning in the Samara Region.



⚫️ The Engels-2… pic.twitter.com/7MJYJUSkhH — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

По моя оценка вероятността Русия да поеме именно по този път вече надхвърля 50%.

И още един симптом, който не бива да се подценява. Когато дори Владимир Соловьов – един от най-ревностните пропагандони на Кремъл – въздъхва в национален ефир: „Допуснахме огромна грешка“ по отношение на войната в Украйна, това показва, че съмненията вече достигат и до най-вътрешния кръг на обкръжението на Путин.

Дали това означава, че дните на режима са преброени? Да, този режим е пред пълен колапс, но не непременно веднага. Но на практика обратното броене е включено. Путин си заминава.

За сведение на родните политици.