Спорт:

Левски продава, ЦСКА купува: родните грандове са в отношения с бразилски гиганти

22 декември 2025, 12:03 часа 223 прочитания 0 коментара

В последните дни се заговори, че и двата столични гранда – Левски и ЦСКА, може да влязат в трансферни отношения с бразилски клубове. Според специализирания в трансферите сайт „Mercadodabola“, някои от грандовете в южноамериканската страна имат интерес към Майкон. Ръководството на „сините“ вече отхвърли няколко предложения за защитника през лятото. В същото време „червените“ продължават с мащабната си селекция, след като вече привлякоха Алехандро Пиедраита и са близо до подписа на Лео Перейра.

Бразилски грандове проявяват интерес към Майкон

Според бразилския сайт „Mercadodabola“, който е специализиран в трансферите, някои от гигантите в страната на кафето проявяват сериозен интерес към Майкон. През лятото ръководството на Левски вече отхвърли оферти от клубове като френските Нант и Лил, които предлагаха над 3 милиона евро за него. През последните дни испанският AS написа, че два големи клуба от испанската Ла Лига са отпратили запитвания за Майкон.

Още: Проблем за Левски: Ненужните не искат да си ходят

Майкон

ЦСКА гони 18-годишен бразилски талант

Според колегите от „Мач Телеграф“ ЦСКА се е насочил към още един талант от Бразилия. Става дума за 18-годишния Лукас Маркес Аленсар, известен като Лука. Той може да играе както на крилото, така и като плеймейкър и е считан за един от най-големите бразилски таланти. Юноша е на Сао Пауло, а договорът му с клуба е до края на 2028 г. Играе за националния отбор на Бразилия до 17 години и е оценен на 2 милиона евро.

Още: Ивайло Чочев: Битката няма да бъде само между Лудогорец и Левски, ЦСКА направи силна серия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Левски Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес