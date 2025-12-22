Левски продава, ЦСКА купува: родните грандове са в отношения с бразилски гиганти

В последните дни се заговори, че и двата столични гранда – Левски и ЦСКА, може да влязат в трансферни отношения с бразилски клубове. Според специализирания в трансферите сайт „Mercadodabola“, някои от грандовете в южноамериканската страна имат интерес към Майкон. Ръководството на „сините“ вече отхвърли няколко предложения за защитника през лятото. В същото време „червените“ продължават с мащабната си селекция, след като вече привлякоха Алехандро Пиедраита и са близо до подписа на Лео Перейра.

Бразилски грандове проявяват интерес към Майкон

Според бразилския сайт „Mercadodabola“, който е специализиран в трансферите, някои от гигантите в страната на кафето проявяват сериозен интерес към Майкон. През лятото ръководството на Левски вече отхвърли оферти от клубове като френските Нант и Лил, които предлагаха над 3 милиона евро за него. През последните дни испанският AS написа, че два големи клуба от испанската Ла Лига са отпратили запитвания за Майкон.

ЦСКА гони 18-годишен бразилски талант

Според колегите от „Мач Телеграф“ ЦСКА се е насочил към още един талант от Бразилия. Става дума за 18-годишния Лукас Маркес Аленсар, известен като Лука. Той може да играе както на крилото, така и като плеймейкър и е считан за един от най-големите бразилски таланти. Юноша е на Сао Пауло, а договорът му с клуба е до края на 2028 г. Играе за националния отбор на Бразилия до 17 години и е оценен на 2 милиона евро.

