Спорт:

Стоичков с красив жест: направи подарък на бивш играч на Барселона

06 февруари 2026, 11:44 часа 258 прочитания 0 коментара
Легендата не само на българския, а и на световния футбол Христо Стоичков е известен с щедростта си и добротата си. Поне извън терена. Носителят на Златната топка от 1994 година зарадва бивш футболист на Барселона, който не крие, че Камата му е идол от детските години. Става въпрос за Педро, който в момента играе за Лацио. Испанецът е юноша на Барселона, а за мъжкия отбор игра в периода 2008-2015 г.

Христо Стоичков подари подписана фланелка на Педро

Христо Стоичков подари на Педро фланелка на националния отбор на България от Мондиал 1994, подписана лично от него. Жестът е много специален за испаанеца, тъй като тениската сама по себе си е реликва, а подписана от идола му, тя става безценна. Крилото изрази радостта си чрез емоционална публикация в социалните мрежи. С нея той изказа своята благодарност.

Педро: „Ще я пазя с много обич“

Ето какво написа Педро: „Благодаря на моя голям приятел и идол от детството Христо Стоичков за този прекрасен подарък – неговата фланелка на България от Мондиал 1994 с автограф. Ще я пазя с много обич. Огромна легенда!“ С Барселона Педро спечели 5 пъти Ла Лига, 3 пъти Купата на Краля, 4 пъти Суперкупа на Испания, 3 пъти Шампионска лига, 3 пъти Суперкупа на Европа и 2 пъти Световно клубно първенство. Освен това, той е световен шампион с Испания от Мондиал 2010 и европейски шампион от Евро 2012.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Педро Родригес Барселона Христо Стоичков САЩ 1994
