Владо Манчев за Любо Пенев: Има подкрепата на цялата страна, дано да преодолее това тежко изпитание!

Любослав Пенев, една от големите легенди на българския футбол, се прибра у нас след няколкоседмично лечение в онкологична клиника в Германия. 59-годишният бивш нападател, известен с престоя си във Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта, се бори с рак на бъбреците, който се е разпространил и в други органи.

Според местното издание „АS“, Пенев е показал леко подобрение и е успял да се върне в България, за да продължи борбата си под постоянно медицинско наблюдение. На 20 януари българската легенда пристигна на летище София с медицински самолет, като разходите за транспортирането му бяха поети от Валтер Папазки, настоящият собственик на ЦСКА. Пенев е в дома си, заобиколен от семейството си, като съпругата му Кристина не го напуска нито за момент.

„Всички фенове сме много притеснени за него“

Владимир Манчев, бивш български нападател, заяви пред „АS“: „Това е деликатен, сложен и много личен въпрос. Не знаем много подробности. Почти никаква информация не излиза. Мога да кажа обаче, че всички фенове сме много притеснени за него и се предприеха всякакви инициативи за събиране на средства за покриване на медицинските разходи. Мачовете от първенството дори биват спирани в деветата минута за аплодисменти в подкрепа на този мит на нашия футбол. Той има подкрепата на цялата страна и дано успее да преодолее това тежко изпитание.“

Физическата слабост на Пенев, който е загубил близо 30 килограма за месец, не позволява приложението на агресивна химиотерапия. Германските лекари предложиха алтернативно лечение с висока цена, непосилна за футболиста и семейството му.

След като новината стана известна на 1 декември, както фондацията на ЦСКА, така и Асоциацията на футболистите на Валенсия се включиха активно в събирането на средства, оценено на около 300 000 евро. Даренията са постъпили от бивши съотборници, фенове и анонимни благодетели, а и в България се събра значителна помощ от частни и държавни организации, включително бизнесмени като Гриша Ганчев.

Един от редките светли моменти за Пенев по време на това тежко изпитание бе трансферът на сина му Никълас в дублиращия отбор на ЦСКА – клубът, който Пенев нарича „клубът на живота си“, а почетен президент на който е Христо Стоичков.

