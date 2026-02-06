Веласкес: Нямаше да е незаслужено да спечелим Суперкупата, играчите са готови да продължат във възходяща линия!

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди първия двубой на „сините“ от пролетния дял на Първа лига. Както е известно, столичният гранд посреща Ботев Враца на стадион „Георги Аспарухов“, а срещата е насрочена за събота, 7 февруари от 17:30 часа. Испанецът бе категоричен, че всички в тима искат да стартират втората част от шампионата с победа, но тя да бъде постигната и с красива игра.

Веласкес се върна и към финала за Суперкупата, в който Левски отстъпи пред Лудогорец. Той е на мнение, че „сините“ са направили добър мач и е нямало да бъде незаслужено, ако спечелят. Наставникът също така разкри, че Карл Фабиен е подновил тренировки с отбора и може скоро да се завърне на терена.

„Искаме да продължим да правим нещата добре“

„Имахме желание да спечелим. Не винаги можеш да спечелиш в спорта. Трябва да приемаш загубите. Направихме добър мач и нямаше да бъде незаслужено да спечелим. Играчите се раздадоха на терена. Искаме да продължим да правим нещата добре. Усещането ми по време на двете тренировки след мача е, че играчите са напълно готови да продължат във възходяща линия“.

„Вчера за първи път Фабиен се включи да тренира нормално с момчетата. Той постепенно влиза в необходимата динамика. Ще преценим дали ще може да попадне в групата за някой от следващите мачове. Всички останали са в добро здраве. Не бива да забравяме, че преди три дни играхме мач. Може да се наложи да преценим натоварването за някои играчи. Ще потърсим 11-те най-добри, на които да заложим“.

„Имам представа за Ботев Враца от мачовете, които изиграха по време на паузата. Показаха неща, които липсваха преди зимната пауза. В доста етапи от играта се опитват да изглеждат по различен начин. Привлякоха футболисти, които влияят на начина, по който изглеждат. Имаме наблюдения, но се фокусираме върху това как ще изглеждаме ние. Искаме да победим, но и с добра игра“.

„Новите са добри, много възпитани и с добро поведение. Око-Флекс е в по-напреднала фаза, защото дойде по-рано и тренира с нас по-дълго време на лагера. При него няма езикова бариера, защото с по-голямата част от съотборниците си говори на английски стил. Много трудно е при мен Переа и Сангаре да играят заедно от първата минута. Не можем да играем с двама еднотипни играчи, защото сме отбор, който се опитва да играе повече в последната четвърт на терена. В крайна сметка футболът е динамична игра и никога не трябва да казваш никога. Конкуренцията е здравословна“, обясни Хулио Веласкес.

