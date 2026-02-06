Саудитската лига размаха пръст на Роналдо

През изминалата седмица се разиграха много скандали около Саудитската професионална лига (СПЛ), и то около двете най-големи имена в първенството. Карим Бензема напусна вече бившия си отбор Ал Итихад, защото не хареса предложението за нов договор. Впоследсвие се присъедини към лидера Ал Хилал, което изкара извън нерви друга световна звезда. Кристиано Роналдо обяви бойкот и отказа да играе за своя Ал Насър.

Кристиано Роналдо бойкотира Ал Насър заради липсата на трансфери

Португалецът се разсърди, че останалите отбори в Саудитска Арабия, особено големият съперник Ал Хилал, получават всички трансфери, които поискат, а неговият Ал Насър е подписал само с младия Хайдер Абдулкарим. Е, Бензема вече изигра първия мач за новия си отбор, като записа хеттрик, докато Роналдо не беше включен в групата на Ал Насър за мача с Ал Рияд. Все още не е ясно дали португалската суперзвезда ще играе за отбора си в мача срещу Ал Итихад днес, на 6 февруари, от 19:30 ч. българско време.

СПЛ: „Клубовете имат свое собствено футболно ръководство“

Но Саудитската професионална лига изобщо не остана доволна от държанието на Роналдо и в изявление, изпратено до „BBC Sport“, говорител на лигата заяви: „Клубовете имат свои собствени бордове, свои собствени ръководители и свое собствено футболно ръководство. Решенията за привличане на играчи, разходи и стратегия се вземат от тези клубове в рамките на финансова рамка, предназначена да гарантира устойчивост и конкурентен баланс. Тази рамка се прилага еднакво за цялата лига.

„Нито един индивид, колкото и значим да е той, не определя решения извън собствения си клуб“

Кристиано е напълно ангажиран с Ал-Насър от пристигането си и изигра важна роля за растежа и амбициите на клуба. Като всеки елитен състезател, той иска да печели. Но нито един индивид, колкото и значим да е той, не определя решения извън собствения си клуб. Скорошната трансферна активност ясно демонстрира тази независимост. Един клуб се подсили по определен начин. Друг избра различен подход. Това бяха клубни решения, взети в рамките на одобрени финансови параметри“.

