„Ицо Янев си прави отбора по негов модел, заради такива като Кареасо, ЦСКА не създава легенди“

06 февруари 2026, 12:13 часа

Бившият капитан на ЦСКА Борис Галчев сподели своите очаквания за първия мач на „армейците“ от пролетния дял на Първа лига. Както е известно, „червените“ посрещат днес Арда Кърджали на Националния стадион „Васил Левски“. Галчев, който е двукратен носител на Купата на България с ЦСКА, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че треньорът на тима Христо Янев прави отбора по свой модел.

Боби Галчев не пропусна да захапе и бившия халф на ЦСКА Марселино Кареасо, който е пред трансфер в Левски. По думите му заради такива като колумбиеца, „червените“ не могат да създадат легенди.

„Новопривлечените са много класни футболисти“

„Очаквам победа за ЦСКА, няма какво друго да очаквам. Първи мач е, никога той не е лесен. Двубоят Янев-Тунчев ще е интересен. Знаят си силни и слаби страни, но пак казвам, ЦСКА трябва да победи. „Армейците“ направиха много силна селекция и Ицо си прави по негов модел отбора. Новопривлечените са много класни футболисти“.

Борис Галчев

„Соле и Пиадраита са добри футболисти, а Андрей Йорданов също ще вдигне класата в защита. Той си призна, че е направил грешка след престоя си в Пирин Благоевград, като премина в Ботев Пловдив, а сега вече си е у дома, трябваше доста по-рано да е в ЦСКА. Този футболист е от моя край и отдавна съм му фен. Лошото е, че заради такива като Кареасо, клубът не създава легенди“, каза двукратният носител на Купата с ЦСКА.

Бойко Димитров
