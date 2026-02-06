Скаути на тимове от турската Суперлига идват в София за млад ас на Славия

Скаути на два отбора от елитната турска Суперлига ще пристигнат у нас тези дни, за да наблюдават на живо изявите на една от младите звезди на Славия. Става въпрос за 20-годишния младежки национал на България – Роберто Райчев. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите представителите на турските тимове ще присъстват на трибуните на стадион „Александър Шаламанов“ за двубоя на „белите“ срещу Локомотив Пловдив. Срещата е насрочена за неделя, 8 февруари от 14:15 часа.

Роберто Райчев впечатлява със скорост и техника

Роберто Райчев се представя на доста добро ниво в Славия като е впечатлил отборите от югоизточната ни съседка със своята скорост и техника. Поради тази причина турските клубове искат да се убедят в качествата му, за да преценят дали да опитат да го привлекат. Има голяма вероятност „белите“ да получат оферта за правата на лявото крило след края на настоящия сезон.

Крилото е сред водещите футболисти на Славия

Райчев е юноша на Славия като премина през всички формации преди да дебютира за първия отбор. До момента той е записал общо 74 мача за „белите“ във всички турнири, в които се е отчел с 10 попадения, а също така е направил и шест асистенции. През настоящия сезон крилото има 20 двубоя с три реализирани гола. Райчев има и 23 мача за младежкия национален отбор на България до 21 години. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на фланговия футболист е около 350 хиляди евро.

