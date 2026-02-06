Войната в Украйна:

Скаути на тимове от турската Суперлига идват в София за млад ас на Славия

Скаути на два отбора от елитната турска Суперлига ще пристигнат у нас тези дни, за да наблюдават на живо изявите на една от младите звезди на Славия. Става въпрос за 20-годишния младежки национал на България – Роберто Райчев. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите представителите на турските тимове ще присъстват на трибуните на стадион „Александър Шаламанов“ за двубоя на „белите“ срещу Локомотив Пловдив. Срещата е насрочена за неделя, 8 февруари от 14:15 часа.

Роберто Райчев впечатлява със скорост и техника

Роберто Райчев се представя на доста добро ниво в Славия като е впечатлил отборите от югоизточната ни съседка със своята скорост и техника. Поради тази причина турските клубове искат да се убедят в качествата му, за да преценят дали да опитат да го привлекат. Има голяма вероятност „белите“ да получат оферта за правата на лявото крило след края на настоящия сезон.

Роберто Райчев

Крилото е сред водещите футболисти на Славия

Райчев е юноша на Славия като премина през всички формации преди да дебютира за първия отбор. До момента той е записал общо 74 мача за „белите“ във всички турнири, в които се е отчел с 10 попадения, а също така е направил и шест асистенции. През настоящия сезон крилото има 20 двубоя с три реализирани гола. Райчев има и 23 мача за младежкия национален отбор на България до 21 години. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на фланговия футболист е около 350 хиляди евро.

Бойко Димитров
