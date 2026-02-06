Оставката на Румен Радев:

Строгост в Левски: Веласкес наказва виновника за гола на Лудогорец

06 февруари 2026, 10:28 часа 226 прочитания 0 коментара

На 3 февруари се проведе срещата за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. „Орлите“ победиха с минималното 1:0 и взеха трофея. Разградчани надиграха „сините“, които, от своя страна, показаха колебания в защита. Старши треньорът Хулио Веласкес веднага ще вземе мерки. Той е забелязал точно къде се крият проблемите за неговия отбор и ще накаже виновника за гола на Лудогорец – Оливер Камдем.

Оливер Камдем ще бъде заменен от Алдаир

Голът за „орлите“ беше отбелязан от влезлия като резерва Бернард Текпетей. Топката беше центрирана и Камдем, който трябваше да пази ганаеца, не прецени добре летежа ѝ. Така остави футболиста на разградчани да го надиграе във въздуха. Очаква се това да доведе до рокади в титулярния състав на Левски. Най-вероятно Хулио Веласкес ще извади френския бранител и на негово място ще пусне Алдаир.

Футболисти на Левски

Левски открива втория полусезон с домакинство на Ботев Враца

Това ще се случи в следващия официален мач на Левски – първия двубой за отбора от втория полусезон в Първа лига. „Сините“ са домакини на Ботев Враца. Срещата ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“ в събота, 7 февруари, от 17:30 ч. Левски е на първо място в първенството с актив от 44 точки след изиграването на 19-те мача от първия полусезон. „Сините“ спечелиха 14 срещи, завършиха наравно в 2 и загубиха 3.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Първа лига Алдаир Невеш Хулио Веласкес Оливие Камдем
