Само 1 от 6-мата нови в ЦСКА ще бъде титуляр?

Зимната селекция на ЦСКА несъмнено зарадва всички, свързани с клуба. Ръководството беше обект на много похвали, че е свършило добра работа и то рано през трансферния прозорец. Това даде възможност на старши треньора Христо Янев да обиграе отбора по време на подготвителния лагер и контролните срещи. Със сигурност това е плюс както за отбора, така и за самия треньор. Но рано или късно идва редовният сезон, а заедно с него и големият въпрос – кой ще бъде титуляр?

Исак Соле може да се счита за сигурен титуляр

Според колегите от „Мач Телеграф“ за момента само едно от новите попълнения може да се счита за сигурен титуляр. Става въпрос за едно от по-вълнуващите имена – полузащитникът Исак Соле. Той пристигна от Славия и сега ще си партнира в полузащитата на „червените“ с Джеймс Ето‘о. Друг играч, за когото също има някаква вероятност да е титуляр е Алехандро Пиедраита. Той игра силно в контролите, но претърпя контузия и най-вероятно ще остане резерва.

Лео Перейра също има шансове за титулярния състав

Лео Перейра е играч, който дойде с големи очаквания. Крилото пристигна от бразилското първенство, където нивото е доста високо и това може да бъде аргумент защо той да е титуляр. В приятелските срещи си проличаха качествата му, но и се видя, че ще му трябва време да се адаптира. А и той би играл на лявото крило, където през първия полусезон титуляр беше един от футболистите в най-добра форма за ЦСКА – Йоанис Питас.

Всичко зависи от схемата на игра

Всичко това ще бъде възможно, ако Христо Янев заложи на формация 4-2-3-1. По време на контролите той изпробва и схема 4-4-2. Ако реши да продължи с нея, специалистът ще даде шанс за титулярно място на още един нов – Макс Ебонг. Но при това положение Лео Перейра ще загуби всички шансове за място в 11-торката. Независимо от формацията, Исак Соле ще бъде в титулярния състав, докато другите нови остават по-близко до пейката.

