Потомствен армеец за рокадите в ЦСКА: Случващото се е лишено от всякаква логика

Потомственият армеец Борис Станков, който е син на Александър Станков и внук на Борис Станков, коментира последните рокади в ЦСКА. "Червените" решиха да понижат Бойко Величков и му възложиха работа върху Академията на ЦСКА, докато за спортен директор назначиха Валентин Илиев, който до момента бе треньор на дубъла. Според Борис Станков, и този ход на любимия му клуб е лишен от всякаква стратегическа логика, като смята, че това се случва от доста време насам.

Борис Станков няма обяснение за странните стратегически решения в ЦСКА

"Случващото се в нашия клуб от доста време е лишено от всякаква стратегическа логика. Нямам обяснение за това, особено на фона на големите претенции и възможности. Всеки път се опитвам да бъда позитивен, но не успявам", написа Борис Станков във Фейсбук.

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"Още преди две години казах, че без ясна, точна и добре комуникирана стратегия нищо хубаво не ни очаква. Тогава бях критикуван, но, за съжаление, времето показва, че този проблем продължава да стои нерешен", добави още Станков, който бе част от екипа на Димитър Бербатов при кандидатурата му за президент на БФС.

Станков има образование по спортен мениджмънт, има дългогодишен стаж в администрацията на БФС. Освен него, и други "червени" лица не одобриха рокадата в ЦСКА. Една от популярните фен страници на ЦСКА излезе с остра позиция, че само в ЦСКА треньор на дубъла бива повишен в директор на всички треньори в клуба.