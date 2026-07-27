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Последният треньор на Реал Мадрид взима острие на "кралете" със себе си

27 юли 2026, 15:48 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Последният треньор на Реал Мадрид взима острие на "кралете" със себе си

Алваро Арбелоа, който завърши предишния сезон като временен треньор на Реал Мадрид, вече официално ще води клуба от Висшата лига Фулъм през следващата кампания. Неговото време начело на "кралете" не беше запомнящо се, като той не успя да спечели трофей. Но все пак, дори да води отбора само за половин сезон, Арбелоа е разбрал достатъчно за футболситите, за да хареса някого за новия си отбор. Според Марио Кортегана, испанският специалист иска да привлече нападателя Гонзало Гарсия от Реал Мадрид във Фулъм.

Алваро Арбелоа иска Гонзало Гарсия във Фулъм

Алваро Арбелоа познава Гонзало Гарсия още преди да работят в първия отбор на Реал Мадрид. Арбелоа беше треньор на втория отбор на "белите" преди да поеме мъжкия тим. На най-високо ниво, под ръководството на испанеца, Гарсия има 19 мача във всички турнири, в които е вкарал 4 гола и е дал 1 асистенция. Според информациите, Фулъм вече води преговори с Реал Мадрид за услугите на Гонзало Гарсия, тъй като лично Арбелоа го е поискал в състава си.

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Чака се решение от Реал Мадрид

Според специализирания сайт "transfermarkt", Гарсия е оценен на 30 милиона евро. Все още няма информации за това каква сума ще искат "кралете" за продажбата на младия нападател. Знае се, че ако го продадат, "белите" ще искат да имат контрол върху бъдещето му, както беше с Нико Пас в Комо. Те ще заложат ниска откупна клауза в договора му, която да важи само за тях. Все пак, последната дума за това дали Гарсия да си тръгне от Реал Мадрид ще бъде на настоящия мениджър на отбора Жозе Моуриньо. Той много харесва острието, но не може да му гарантира главна роля на терена.

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Реал Мадрид Висша лига Фулъм Алваро Арбелоа Летен трансферен прозорец Ла лига Гонсало Гарсия
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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