Не са регистрирани сериозни опити за външна намеса на изборите у нас

По време на изборите в България не е имало сериозни инциденти и опити за външна намеса. Това каза служебният зам.-министър на външните работи Велизар Шаламанов по време на изслушване в специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията. Евродепутатите от комисията обсъдиха опитите за външна намеса по време на изборите у нас. Според Шаламанов в България се е препечатвала информация от руския сайт Russia Today, която твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите у нас. По думите му всички други опити за намеса са били от местни източници, повлияни от руския наратив, но не и произведени от руски източници.

Разследващият журналист Христо Грозев, който също се включи в дискусията дистанционно, припомни, че българското служебно правителство е потърсило подкрепата на Брюксел за предотвратяването на чужда намеса по време на изборите, като е задействало Системата за бързо реагиране. Според него тези действията на българските власти са невиждани досега в Централна и Източна Европа и са подействали разубеждаващо. Грозев коментира, че преди изборите в България е имало очаквания за “румънски сценарий”, при който един кандидат получава вълна от подкрепа в ТикТок, но това не се е случило.

Според Грозев главната цел на опитите за външна намеса в изборите в България не е било разпространението на дезинформация, а създаването на определени усещания като това, че действията на ЕС са цензура или намеса.