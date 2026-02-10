Проф. Георги Чернев за 8-мия национален конгрес на БДДХ: Чрез международно акцептирани иновации към растеж и просперитет в дерматохирургията

Уважаеми колеги, приятели и последователи,

За 8-ма поредна година, с удоволствие и нови сили ви приветстваме в света на нашия научен форум.

БДДХ (Българското дружество по дерматологична хирургия) отваря врати отново през март 2026 в Grand Hotel Millenium/Sofia и е готово да ви направи част от нашата професионална общност.

Като домакин на събитието, вече осем поредни години за Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), освен като добре установена традиция, се превърна в предизвикателство с многопластови въпроси и извор на иновативното мислене. Мислене, което се приветствува и отвъд нашите граници и мислене, което получава бавно, но постепенно международно признание. Както и мислене, което дава заряд на младите по време на тяхната кариера.

Всяка година, БДДХ дава възможност да се изложат интересни тези, научни разработки, да се представят клинични случаи и проучвания като даваме свободата да се правят и дискусионни паралели от лекторите, но така също и от присъстващите гости.Конгресът е ново начало за много млади колеги в сферата на дерматологията и дерматохирургията, като се създават контакти и предпоставки за бърз академичен растеж и добри медицински практики.

Вярваме, че споделянето на опит с младите ни колеги и част от международната общност, обсъждането на жизненоважни въпроси и всяка идея за “крачка напред” в медицината биха изиграли ключова роля по отношение на човешкото здравеопазване и иновациите като цяло.

Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) се стреми с всяка изминала година да провокира вниманието на специалисти от сферата на дерматологията, дерматологичната хирургия, онкохирургията, онкодерматологията, пластичната хирургия и фармакологията, бъдещи такива и всички интересуващи се и в научен аспект от открития, свързани и отнасящи се към най-ценния фактор в здравеопазването – качеството на живот на пациентите, неговата продължителност, както и развитието и утвърждаването на нови оперативни/хирургични способи за борба с рака. Надеждата е именно тази щафета да бъде поета от вече сериозно ориентиращото се младо поколение, което би следвало да се превърне в мотора на научната мисъл. Не би следвало да се пренебрегва фактът, че младите често са иноваторите с необременено мислене, което трябва да се цени високо.

В програмата са заложени интересни дилеми, касаещи екзогенно инициираната лекарствена нитрозогенеза/нитрозо фотокарциногенезата на рака на кожата в контекста на онкофармакогенезата, дерматохирургията и редките дерматологични болести.

За 8-ма поредна година конгресът ни представя теми, които са международно интригуващи, нерешени към момента, но теми, които дават поле за изява на мисълта и желанието ни да се усъвършенствуваме: в личностно професионален план, но и в посока обществена значимост.

Обменът, който бихме искали да постигнем между лектори и присъстващи, е от изключително значение за прогреса в медицината и израстването на младите специалисти.Понякога именно критиката е тази, която ни въздига, а грешките са тези, които ни усъвършенствуват и ни карат да бъдем внимателни. Поради този факт приветстваме всички участници да бъдат не просто слушатели, а активни участници, остри и непримирими критици по време на събитието. Пълноценният диалог и обективната критика остават и тази година водещото мото, целящо постигането на бъдещи оптимални решения.

За осем поредни години – БДДХ (Българското дружество по дерматологична хирургия) успя да изгради една стабилна основа, като събитие и място в България, което привлича вниманието на лекари не само от страната, но и определени колеги от международната научна общност.

Няколко добре разпознаваеми, водещи имена от Европа ще бъдат за пореден път наши гости и лектори. Това са доказани специалисти, работещи в едни от добрите дерматологични клиники, допринесли в сферата на дерматологичната хирургия и дерматопатологията като цяло.

Ще имаме удоволствието да чуем лекции на проф. д-р Уве Волина, проф. д-р Рикардо Виеира и д-р Хосе Карлос Кардосо. Тези лекции касаят лечението и патогенезата на кожните тумори и представляват важни насоки по отношение на редица дилеми в дерматологията и дерматохирургията.

През годините интересът към този национален конгрес на БДДХ нараства, макар и не с темповете, които сме желали, но това е мотивационен сигнал към организацията: да сме по-добри през следващата година.

БДДХ продължава респективно да се ангажира с важни медицински дилеми, касаещи патогенезата и хирургичното лечение на рака на кожата, предоставяйки възможност на все повече колеги да изложат и техните научни визии, да задават въпроси и заедно да потърсим отговорите. На базата именно на тези дискусии, една година по-късно, имахме честта и привилегията да официализираме нов вид кожни пластики в дерматохирургията, признати оценени на меьдународно ниво. Не една, а 3 на брой:

Дерматохирургична пластика тип Плезиозавър при кожни лезии в зоната на скалпа (за първи път в дерматохирургията в световен мащаб): ТУК! Дерматохирургична пластика от тип V-T в зоната на устната (за първи път в дерматологичната хирургия в световен мащаб): ТУК! Модифицирана билатерална ротационно напредваща пластика в зоната на скалпа (за първи път в медицинската литература): ТУК! Ромбоидна модифицирана пластика в зоната на носа при епителиални кожни тумори: ТУК! Модифицирана пластика тип Yin-Yang за проблемни кожни лезии в зоната на гърба: ТУК!

Тези трудове са само малка част от стартирания през миналата година проект: "Иновативна дерматохирургия: иновации срещу лимитации!"Този проект е създаден изцяло от БДДХ и е възникнал в рамките на редица обсъждания на нашите конгреси.

Тези научни трудове са изцяло български и плод именно на дълги дискусии с редица колеги (през годините) с оглед на дилемата:

"Трябва ли да прекрачваме границите, за да опознаем собственото си аз!"

От името на БДДХ смело да дадем и отговора: "Да!"

Оставяме резултатите да говорят сами за себе си!

Благодарение на международните дискусии на нашите лектори и колеги, заедно със заряда и мотивацията на младите членове от БДДХ, последвахме международните примери и последва една сериозна крачка напред, а именно: етаблиране на дерматохирургията в България с дела и резултати, които получават международна оценка.

Стандардизиране на пластично реконструктивните техники при кожните тумори – отново дела и решения, получили наскоро подобаваща международна оценка:

Пластика тип Лимберг при пациенти с епителиални кожни тумори в проблемни зони: ТУК! Мелолабиална напредваща пластика при пациенти с кожни тумори в рискови зони като лицето: ТУК! Пластика тип акула при рак на кожата във високорискови зони: ТУК и ТУК! Пластика тип Yin-Yang при пациенти с кожни тумори в зоната на скалпа: ТУК! Напредваща пластика от бузата към носа при високорискови тумори в зоната на лицето: ТУК!

Тези наши разработки/иновации в областта на дерматохирургията бяха приети в дерматологично италианско списание с индексация в медлайн/scopus, официоз на италианското дерматологично дружество и меланомната група. Възпримаме този резултат като нещо значимо не само за нас като дружество, но и за колегите по света.

Списанието Dermatology Reports е официалното списание на Италианската асоциация на болничните дерматолози (ADOI - Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della sanità pubblica), на Италианската меланомна интергрупа (IMI) и на Италианското дружество по хирургична онкологична, корективна и естетична дерматология (SIDCO - Società Italiana Dermatologia Chirurgica Oncologica, Correttiva ed Estetica), в което се публикуват научни статии за кожните заболявания и дерматохирургията - ТУК!

Иновациите са една сериозна стъпка напред за дружеството (БДДХ) , младите колеги и пациентите на национална ниво , но и по света. Именно това е и целта на нашите срещи: дискусиите и преминаването на определени граници! Нарушаването на статуквото в полза на иновациите.

По този начин БДДХ отнася специалността в широк мащаб и открива нейното влияние и допирни точки с други специалности в медицината като пластичната рекоснтруктивна хирургия и онкохирургията.

БДДХ е и остава организацията, която от създаването си се стреми да разчупи вече установени стереотипи, да подкрепя и насочва вниманието към по-доброто, по-качественото и иновативно мислене, което е несъмнено и водещо за развитието на дерматологията и дерматохирургията.

Една от главните цели е да се даде възможност на всеки, който има интерес в тази област да изложи своите възгледи, открития, морални ценности и отговорност, споделяйки ги с аудиторията, където ще бъдат чути и възприети с разбиране, критика, но и сериозна доза професионализъм.

Присъединете се към нас и бъдете част от нас!

Очакваме Ви!

За повече информация: Официален сайт на БДДХ

Програма на конгреса: ТУК!

С уважение:

Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) и проф. д-р Георги Чернев