Нови изстрели по линията Локомотив – Ботев: Христо Крушарски захапа Илиян Филипов

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски изрази мнението си за изказването на финансовият благодетел на градския съперник Ботев Илиян Филипов. „Канарчетата“ изразиха бурно недоволство срещу съдийския състав, назначен да води пловдивското дерби от 1/4-финалите за Купата на България. Босът на „смърфовете“ каза, че никога не е имал проблем със съдиите и говори за това от къде са дошли средствата за изграждането на стадионите на двата гранда.

Христо Крушарски: „На мен никога съдията не ми е пречил“

Ето какво каза Христо Крушарски пред колегите от „Мач Телеграф“: „Аз си гледам в моята паница. Той си дрънка против мен (б.р. Илиян Филипов). Първо, аз не съм от Говедари, а от Говедарци. Второ, аз съм 10 години в тая каша и много добре си знам мястото къде ми е, а когато говоря – говоря с факти! Когато постигне резултатите ми, да дойде да ми се обади! На мен никога съдията не ми е пречил.

Още: Официално: Локомотив Пловдив намери заместник на Хуан Переа

„Нашият терен си е правен с мои пари“

Единствено се намесих, когато този човек прекрати мача, под давлението на сивия кардинал. Само тогава се намесих. Още не сме започнали да играем, а започнаха с нападките и с игрите. Нивата, това-онова… Като играехме на Коматево, да не беше по-добре. Все пак аз не съм взимал два пъти пари от общината да правя терен, а и стадион. Нашият терен си е правен с мои пари и е добър, 7-8 години го поддържам. Като иска да играе на хубав терен, да дойде на Рилски спортист на терена, там е килим. Но там е друга група“.

Още: 2026 година, а МВР още не може да опази футболно дерби - голям мач ще се играе по никое време