"Гнусна атака": Василев обвини ДАНС и прокуратурата в проспиване на трагедията "Петрохан"

"Всички опити за политическо пришиване са абсолютно непристойни и грешни - виждаме трагедия с 6 трупа и виждаме абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата. Нито познавам организацията (НАКЗТ), нито съм запознат с дейността ѝ". Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг пред журналисти относно трагедията "Петрохан", предава репортер на Actualno.com. Василев присъства на експертна дискусия, организирана от ПП, по повод належащите образователни реформи във все по-дигитализиращия се свят.

Според Василев случаят с шестимата загинали е ясен символ как ДАНС и прокуратурата са "проспали" случая: "Имало е разследвания, без да е ясно до какво са довели, въпреки че е имало е сигнали. Това е грозна картина, при която институциите не са се намесили навреме и сега, когато става трагедията, започват да хвърлят бомбастични версии в публичното пространство, които си противоречат една на друга. Първо бяха убити, после са се самоубили, утре сигурно ще са се обесили. Аз не знам истината, но виждам как три различни институции лансираха пет различни тези в рамките на четири дни", обясни Василев.

Обвиненията

По повод спекулациите в публичното пространство относно ролята на бившия министър на околната среда и водите в кабинета "Петков" Борислав Сандов и меморандума, който е подписал с организацията на загиналия Ивайло Калушев, както и за частното училище ("Космос"), свързвано с хижата, бившият финансов министър обясни:

"Организацията е регистрирана в Търговския регистър. Има около 60 организации с подобни имена, давани в последните 20 години. Пак някой е проспал ситуацията. Всеки може да си регистрира НПО или фирма. Оттам насетне се проверява при налични сигнали - има такива в случая в последните две години. За въпросното училище - лицензът му е по времето на Главчев. Всичко е опит служби и прокуратура, изцяло продънени и неработещи, да прикриват тяхното несвършване на работата", каза Василев.

Той припомни още как от формацията са поискали оставката на шефа на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев неколкократно: "Акад. Денков поиска оставката и на Денев, и на предишния шеф на ДАНС, но президентът (Румен Радев) не се съгласи. Знаете откога искаме оставката и на Сарафов", припомни Василев.

По повод искането за оставка към столичния кмет Васил Терзиев, отправени от проруската партия "Възраждане", Василев не видя нищо нередно в дарителската дейност на Терзиев. "Той е дарявал на няколкостотин различни каузи", подчерта Василев.

