София чества 100 години кино "Влайкова" и читалище "Антон Страшимиров"

На 16 февруари 2026 г. ще бъдат открити празненствата по случай 100-годишнината на Образцово народно читалище "Антон Страшимиров-1926" и кинотеатър "Влайкова". От настоятелството на читалището казват, че датата не е избрана случайно – именно на 16 февруари 1926 г. Мария Влайкова подписва завещанието си, с което дарява на столичани емблематичната сграда, която и до днес съхранява традицията и градския дух.

Празнична програма

Снимка: БГНЕС

С разнообразна програма ще бъде даден старт на поредица от събития, с които ще бъде отбелязан юбилеят. В откриващото събитие ще участват Георги Господинов, Хайгашод Агасян, Орлин Павлов, Васко Кръпката, Милен Кукошаров, Веселин Веселинов – Еко, Фолклорна формация "Чемерика", както и други наши дългогодишни приятели и съмишленици. Зрители ще чуят емоционалното завещание на Мария Влайкова, превърнало се в ключов документ за запазването на сградата от разрушаване през деветдесетте години. Ще има и изпълнения на деца, изучаващи музика и танци в читалището.

Порадия огромния интерес е взето решение да бъдат пуснати билети на символична цена от 5 евро, за да не се получава напрегнато струпване на входа. Билетите ще откриете онлайн, както и на касата на киното.