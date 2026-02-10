Голям интерес към еднодневните винетки още в първата седмица

В първите седем дни от въвеждането на еднодневната винетка са купени общо 10 018 винетки от този вид. Най-много продажби са реализирани през почивните дни - общо 4054, от които 1958 в събота и 2096 в неделя. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Еднодневната винетка за леките автомобили беше въведена от 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г.

Това е още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа. Тя е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. утре - 11 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 12 февруари. Цената ѝ е 4.09 евро. Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

Еднодневната винетка е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса. Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.

Цените на винетките:

Годишна - 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна - 27,61 евро (54 лв.)

Месечна - 15,34 евро (30 лв.)

Седмична - 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд - 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна - 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им винетка от интернет страницата www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси. Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта.