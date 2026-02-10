Астронавти откриха древно езеро, скрито в пустинята

Древният град Джуба, разположен в наводнен басейн на пустинята Нафуд в Саудитска Арабия, процъфтява там, където някога е царувала вода, според dailygalaxy. Заобиколено от извисяващи се дюни и пареща жега, това отдалечено селце се откроява на сателитните снимки като мозайка от ярки зелени кръгове, свидетелстващи за забележителен земеделски живот, захранван от скрити подземни води.

Древни езеро, скрито в пустинята

Разположението на Джуба в палеоезерен басейн е помогнало на града да запази уникален микроклимат. Близката планина Джабал Ум Синман, извисяваща се на 1264 метра, играе важна роля. Нейният двугърб силует, напомнящ на почиваща камила, е вдъхновил името, което се превежда като „планина с две камилски гърбици“.

Както е отбелязано в доклад на Земната обсерватория на НАСА, масивната форма на планината създава „сянка на вятъра“, предпазвайки града от голяма част от пясъка, носен от преобладаващите западни и източни пустинни ветрове.

Интересното е, че тази естествена бариера е улеснила и развитието на земеделието. Голяма част от съвременното земеделие в района се основава на централно-опорно напояване, създавайки отличителните кръгли полета, видими от орбита. Благодарение на подземен водоносен хоризонт, селището продължава да има достъп до вода дори в тази изключително суха зона.

Реликви на древни пустинни обитатели

Важно е да се отбележи, че освен селскостопанската си стойност, Джуба е и един от най-богатите археологически обекти в Саудитска Арабия. Разпръснати по скалистите подножия на Джабал Ум Синман са приблизително 5500 надписа и 2000 животински резби, включително изображения на леопарди, щрауси и над 1000 камили. Смята се, че тези резби датират от поне 10 000 години. В статията се казва:

„Тази област вероятно е служила като пътна точка за древните хора, благодарение на постоянното водоснабдяване, което е продължило да съществува дълго след като други езера на Арабския полуостров са пресъхнали преди около 5000 години. Слабите пътища, видими на сателитните изображения, вероятно съвпадат с пътеките, използвани от тези древни пътешественици. Тяхното наследство от каменни издълбани изображения е част от обект на световното наследство на ЮНЕСКО, който включва и скални рисунки близо до Шуваймис.“

Интересното е, че пейзажът на Джуба улавя момент от историята на планетата, когато Арабският полуостров е бил много по-зелен, отколкото е днес. С разпространението на изменението на климата и опустиняването, повечето от сладководните езера в региона изчезнаха.

„Езерото Джуба е било един от мрежата от източници на прясна вода в тогавашна по-влажна среда. Дори когато регионът е станал по-сух, езерото Джуба вероятно е продължило да задържа прясна вода за известно време поради местоположението си сред дюни, които са презареждали подпочвените води“, отбелязва Земната обсерватория.

Важно е да се отбележи, че съществуването на такива места се подкрепя от нарастващ брой изследвания върху древните пътища за миграция на хора. Предполага се, че богати на вода контролни точки като Джуба може да са играли централна роля в движението на ранните популации през сухите зони.

