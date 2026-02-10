Вучич иска свобода от партията си: Не гадайте дали ще бъда министър-председател

Сръбският президент Александър Вучич призова днес представители на Сръбската прогресивна партия (СНС) да не „гадаят“ дали ще бъде кандидат за министър-председател на предстоящите парламентарни избори, защото, както добави той - това първо трябва да бъде негово решение, предаде македонската медия "Рацин". Вучич заяви, че на този етап не иска да каже „не“ на потенциална кандидатура, но също така, че не иска да работи „без енергия и ентусиазъм“.

Помоли съпартийците си да не спекулират

"Сега не е нито времето, нито мястото за това. Моля Милош Вучевич, Ана Бърнабич, Синиша Мали да не говорят за това, да не спекулират. Първо това трябва да е мое решение, а след това на народа, защото народът иска промени, но промени, които гарантират сигурност и стабилност, а не хаос", каза Вучич в обръщение от президентството на Сърбия, където епископ Сергий от Бихач и Петровица го награди с Орден на новомъчениците за „милостта и голямата любов, проявени" към тази епархия и манастира Рмань.

Промяната и Сърбия

Той оцени, че „след 14 години е много трудно да не искаш промяна“. „Постигнахме определени резултати, които днес приемаме за даденост, които хората вече не оценяват, защото са свикнали с тях. Трябва да започнем да променяме себе си, да променяме системата, образованието си, да разбираме съвременно време, което е изкуствен интелект“, каза президентът на Сърбия.

Той добави, че през следващите дни ще има множество пътувания и разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и индийския премиер Нарендра Моди.