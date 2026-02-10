Минал и през двата ЦСКА за „червеното“ дерби: „За мен ЦСКА е само един“

Костадин Хазуров е един от футболистите, които са играли както за ЦСКА, така и за ЦСКА 1948. В България той е носил още екипите на Пирин Благоевград, Литекс, Миньор Перник, Локомотив София и други. Нападателят е играл и в чужбина – за отбори от Израел, Белгия и Италия. В интервю за колегите от „Мач Телеграф“ Костадин Хазуров говори за предстоящото „червено“ дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948. Мачът е 1/4-финал за Купата на България и ще се проведе днес, на 10 февруари, от 18:00 ч. на националния стадион „Васил Левски“.

Костадин Хазуров: „За мен ЦСКА винаги е бил само един“

Ето какво каза Костадин Хазуров: „Очаквам да стане мач с много голове, което ме привлича мен лично като фен да гледам футбола. Интересен двубой ще бъде, нека по-добрият да победи. И двата състава са в подем. Тактическият сблъсък между двамата треньори също ще бъде интересен, така че ще гледаме. За мен ЦСКА винаги е бил само един, този който сега е воден от Христо Янев. Там, където в момента се прави стадиона и всичко, този е моят ЦСКА.

Още: Дейвид Пастор остава в ареста, ето каква присъда го очаква

„Христо Янев подготви отбора“

С Христо сме печелили Купата на България през 2016 г. заедно, така че това са незабравими моменти и му желая успех в този турнир, доказал е, че може да го печели. Христо Янев подготви отбора, смея да кажа, доста добре в Турция. Първият мач винаги е много труден, имаше напрежение срещу Арда, но ЦСКА бе по-класният отбор и заслужено победи. Виждам, че и новите попълнения влизат лека-полека. За всеки чужденец и нов футболист има период на адаптация.

Още: Цветомир Найденов към арестувания футболист на ЦСКА: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

„Публиката твърдо трябва да стои зад този ЦСКА“

Лео Перейра отбеляза, има настроение в играта му. Сега остава всички момчета да продължат добрата си форма и в този мач срещу ЦСКА 1948, който ще е един от ключовите през сезона до сега. Отборът е в подем, така че всички трябва да бъдат зад тях. Дори и да има след време неубедителни игри, публиката твърдо трябва да стои зад този ЦСКА. Когато всички в отбора са задружни, нещата са страхотни“.

Още: Проблем след проблем в ЦСКА - всичко се обръща с главата надолу за Христо Янев