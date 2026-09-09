Рекордната 2026 г.: Топ 5 най-скъпи трансфери това лято

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Още от началото на това трансферно лято се понесоха слухове за рекордни трансфери, които ще счупят всички метрики за оценяване на играчите до този момент. Водеща несъмнено беше Висшата лига, но това по никакъв начин не изключи колосите от другите големи първенства, които също наддаваха за големи звезди. След края на трансферния прозорец е време да разгледаме топ 5 на най-скъпите трансфери на лято 2026, според специализиарния в тази сфера сайт "transfermarkt".

5. Ян Диоманде

Ян Диоманде премина от РБ Лайпциг в Реал Мадрид срещу 125 милиона евро. Всъщност той е рекордната покупка на "кралския клуб", колкото и невероятно да звучи. Кот д'Ивоарецът изпревари звезди като Еден Азар, Гарет Бейл и дори Кристиано Роналдо откъм цена, които бяха къде-къде по-известни и завършени футболисти когато преминаха на "Сантиаго Бернабеу". Но в предизборната си кампания Флорентино Перес обеща прескъп трансфер с марка "Галактико" на феновете и трявбаше да изпълни обещанието си. А и Жозе Моуриньо желаеше да има младото крило в състава си. А както знаем, не се отказва лесно на Специалния.

4. Брадли Баркола

Брадли Баркола замени ПСЖ за Ливърпул, отново срещу 125 милиона евро. Французинът слезе от европейския връх, но го замени за безспорно по-добро първенство, а и със сигурност ще получава повече игрови минути на "Анфийлд". Баркола можеше да бъде дори първото име в класацията, като се има предвид, че според големите финансови гурута като Фабрицио Романо в даден момент ПСЖ искаше около 180 милиона евро за правата му. Но в крайна сметка можем да кажем, че Ливърпул мина тънко с привличането на крилото, колкото и абсурдно да звучи.

3. Елиът Андерсън

Елиът Андерсън мина от Нотингам Форест в Манчестър Сити срещу 135 милиона евро, като така се превърна в поредното рекордно име в тази класация. Младият халф стана най-скъпият вътрешен трансфер във Висшата лига. Тоест, преминал от един английски елитен клуб в друг. А феновете на "гражданите" са толкова доволни от това, което Андерсън показва до момента, че са готови да го изпратят обратно в Нотингам Форест и да дадат още 135 милиона евро за него.

2. Морган Роджърс

Морган Роджърс смени Астън Вила с Челси за 138 милиона евро. Със сигуност "виланите" щяха да са доволни и на по-малко пари, но нали трябва да се чупят рекорди. При подписването си с Челси, Роджърс измести Елиът Андерсън от позицията на най-скъп вътрешен трансфер във Висшата лига. Може да е за 3 милиона евро отгоре, но го измести. И до този момент Морган Роджърс доказва, че си заслужава рекордната сума. Той заформи страхотно атакуващо трио с Коул Палмър и Жоао Педро, като трупата се развихри под ръководството на Шаби Алонсо.

1. Енцо Фернандес

Енцо Фернандес премина от Челси в Манчестър Сити срещу 145 милиона евро. И така "гражданите" взеха на "сините" три неща - един от най-добрите халфове в света, най-скъпия трансфер през това лято и най-скъпия вътрешен трансфер в историята на висшата лига. То на самия рекорд му омръзна да го чупят. Но ето на. Енцо проси, проси и накрая си изпроси трансфрер вън от "Стамфордб Бридж", като нямаше особени претенции дали ще бъде Манчестър Сити, Реал Мадрид, та дори и ПСЖ да го беше взел, пак нямаше да е недоволен. Но в Манчестър Сити също имаше човек, който много държи на него - бившият му треньор в Челси и негов съименник Енцо Мареска. Който сега се подвизава като мениджър именно на Манчестър Сити.

Очевидно Мареска получи каквото иска и сега остава само да видим дали ще успее да настигне Пеп Гуардиола. Не само по изхарчени пари, но и по трофеи с Ман Сити.

Автор: Николай Илиев

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