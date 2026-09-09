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Моуриньо защити Винисиус, след като бе жестоко освиркан от феновете на Реал Мадрид

09 септември 2026, 19:29 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Моуриньо защити Винисиус, след като бе жестоко освиркан от феновете на Реал Мадрид

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо се застъпи Винисиус Жуниор, след като бразилският нападател отново стана мишена на освирквания от страна на феновете на "кралете". Крилото бе сменено в края на мача във вторник, когато отборът спечели с минимална разлика срещу Интер в Шампионската лига, а феновете изразиха недоволството си след незадоволителното представяне. След края на мача Моуриньо се опита да охлади страстите около голямата си звезда.

Моуриньо защити Винисиус

Бразилецът напусна терена в 87-ата минута под бурни освирквания от страна на домакинските фенове, които изразиха недоволството си, след като нападателят не успя да прояви ефективност срещу упоритата италианска отбрана. В изявление пред медиите след края на мача Моуриньо призна, че Винисиус в момента не е във форма, но подчерта неуморните усилия на играча в защита. Португалският треньор настоя, че крилото просто е страдало от умора в края на срещата.

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Винисиус Жуниор

"Той не е в най-добрата си форма и сам го знае", заяви Моуриньо по време на пресконференцията след мача. "Но той работи усилено, за да стане онзи Винисиус, който решава мачовете. Въпреки че не е в най-добрата си форма, той се труди по-усилено от всякога. В моментите, в които не успяваше да се оттегли назад и да се включи в отбраната, това се дължеше на умора. Трябва да оценя това много високо. Имам голямо уважение към този Винисиус. Ще дойде моментът, в който той ще решава мачовете и ще ни носи победи."

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Винисиус е изправен пред трудна битка, за да си спечели отново взискателните фенове на Реал Мадрид, след като отборът на Моуриньо се завръща в шампионата. "Лос Бланкос" ще бъдат домакини на мадридското дерби срещу Райо Валекано в Ла Лига в събота, което ще даде на бразилеца незабавна възможност да затвори устата на критиците си на родна земя.

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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