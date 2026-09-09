Левски си отдъхна: Важен титуляр се завръща по-рано

Въпреки че в Левски имат проблеми с някои контузени играчи, успяват да се представят повече от добре от началото на сезона. "Сините" се класираха за основната фаза на Лига Европа, а в Първа лига не просто са непобедени, а взеха по 3 точкки от всички 8 мача, които изиграха до този момент. Сега "сините" могат да се насладят на още една добра новина, като десният краен защитник Оливие Камдем най-вероятно ще се завърне в игра по-скоро от очакваното.

Очакванията бяха Камдем да се завърне след есента

Оливие Камдем претърпя операция и първоначалните очаквания баха той да не играе за Левски до края на есента. По тази причина "сините" привлякоха Хевертон като извънредно ново попълнение, само и само да имат варианти на позицията на десния бек. За тяхна радост, Алдаир Невеш показа добра игра в отсъствието на Камдем и Левски нямаше проблеми по десния фланг на отбраната.

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Камдем няма картотека за Лига Европа

Но роденият във Франция Камерунец ще се завърне в игра по-рано от очакваното, като вече тренира наравно с останалите си съотборници. Новите очаквания са Оливие Камдем да влиза в игра за Левски след паузата за националните отбори. Тя ще продължи близо 3 седмици - от 21 септември до 6 октомври. Единственият негатив от ранното завръщане на Камдем е, че той остана без картотека за Лига Европа и няма да може да играе в турнира, въпреки че е възстановен.

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