"Само в ЦСКА може да стане такава глупост": Легенда на "Армията" коментира действията на Янев

Легендата на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла, не скри възмущението си от ситуацията в клуба. Както е известно, старши треньорът на "армейците" Христо Янев си подаде оставката ден преди финала за Суперкупата на България. Майкъла сподели мнението си по въпроса и как разбира действията на родния специалист. Накрая той каза, че подобна ситуация може да се разиграе само в Борисовата градина.

Майкъла коментира напускането на Янев

Янев си подаде оставката, след като през последните седмици бе многократно призоваван от феновете на "червените". Той си тръгва от клуба след по-малко от година начело, в която успя да върне тима в Европа и спечели Купата на България. По време на пресконференцията за финала с Левски той призна, че тези, които са го изгонили, не са истински фенове. Георги Илиев коментира тази ситуация, както и какво очаква от предстоящия сблъсък.

ОЩЕ: Честито на "феновете" на ЦСКА, които изгониха Христо Янев и сами спечелиха титлата

"Вчера чух, че нашият треньор си е подал оставка. Вярно ли е това? Това е умен ход от негова страна. Ако биеме той ще каже добре бих Левски, играем до нова година в Европа, защо ме сменяте. Ако падне ще каже вие ме стресирате и затова паднахме и играчите се стресираха, че аз не съм треньор вече. Няма такъв случай преди мач да си подадеш оставка. Само при нас такава глупост може да стане. Трябва да си признаем, че Левски играе по-добре. В един мач обаче всичко може да стане. Това е мач за "купичка", не е голям мач. Добра е новината за стадиона на ЦСКА", каза Майкъла пред медиите преди мача с Левски.

ОЩЕ: Само часове след трансферите: Левски и ЦСКА хвърлят новите си оръжия в битката за Суперкупата