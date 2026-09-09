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Какво става, ако Левски и ЦСКА не се победят след 90 минути на финала за Суперкупата?

09 септември 2026, 12:51 часа 812 прочитания 0 коментара

Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в директен спор за Суперкупата на България, а за разлика от много други финали в родния футбол този път развръзката няма да може да бъде отлагана за продължения. Регламентът на сблъсъка предвижда ясен сценарий при равенство след редовните 90 минути - двата столични гранда ще трябва да определят носителя на трофея от бялата точка.

При равенство в редовното време: Левски и ЦСКА отиват директно на дузпи

Това означава, че при равен резултат след последния съдийски сигнал няма да се играят две продължения по 15 минути. Вместо това Левски и ЦСКА директно ще преминат към изпълнение на дузпи, които ще определят победителя във финала.

Двубоят е на 9 септември от 18:30 часа на Националния стадион "Васил Левски". Левски е символичният домакин като шампион на България, а ЦСКА участва като носител на Купата на България.

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Левски - ЦСКА

Интересното е, че двата отбора вече имат история именно с подобна развръзка в Суперкупата. Те са се срещали два пъти за трофея - през 2005 и 2006 година, като и в двата случая победителят е бил определян след изпълнение на дузпи. През 2005-а триумфира Левски, а година по-късно ЦСКА взима реванш.

5 смени в максимум 3 прекъсвания и особености при картоните

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Регламентът съдържа и други любопитни особености. Всеки от двата отбора има право на пет смени, които могат да бъдат направени в максимум три прекъсвания на играта. Смени на почивката не се броят към тези три възможности.

Има и разлика при картоните. Жълтите картони от финала няма да се натрупват за последващи санкции през сезона. Червен картон обаче ще има последствия - наказанието, произтичащо от него, ще важи за следващия мач на съответния футболист.

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ЦСКА Левски Суперкупа на България
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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