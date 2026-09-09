Само часове след трансферите: Левски и ЦСКА хвърлят новите си оръжия в битката за Суперкупата

Левски и ЦСКА ще излязат в битката за Суперкупата на България с две нови лица, които могат да направят официалния си дебют за своите отбори още във Вечното дерби. Хулио Веласкес и Христо Янев вече определиха групите си за големия сблъсък тази вечер на Националния стадион "Васил Левски", а прави впечатление, че и двамата треньори са включили последните си попълнения. При "сините" това е Петко Христов, докато при ЦСКА в групата попадна Бари Котър, който беше представен едва ден преди срещата.

Петко Христов получи зелена светлина

Последното ново попълнение на Левски Петко Христов е сред 22-мата избраници на Веласкес, въпреки че има само две тренировки със "сините". Българският национал обаче е поддържал игрови ритъм със Специя и медицинските му прегледи са показали, че е в достатъчно добро физическо състояние.

Другият интересен момент при "сините" е завръщането на Мехди Мубарик. Халфът се възстановяваше от контузия, но вече е на разположение на Веласкес за сблъсъка за трофея. В същото време извън групата остават контузените Никола Серафимов, Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Мустафа Сангаре.

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ЦСКА също хвърля новото попълнение

При ЦСКА погледите логично са насочени към Бари Котър. Ирландският десен защитник беше представен официално едва вчера, но Христо Янев веднага го включи в групата за дербито. 27-годишният футболист идва от Дери Сити, за който е записал 30 мача през сезона, а преди това е ставал два пъти шампион на Ирландия с Шамрок Роувърс.

В групата на ЦСКА са още Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Мохамед Брахими, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Бруно Жордао, Исак Соле, Стефано Сенси, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.

Левски пък ще разчита на Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов и Хуан Переа.

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