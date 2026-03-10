Правителството на Гюров:

Редовен участник в Шампионска лига се нареди на опашката за Мустафа Сангаре

10 март 2026, 14:30 часа 139 прочитания 0 коментара

Редовен участник в Шампионска лига проявява много сериозен интерес към централния нападател на ЛевскиМустафа Сангаре. Става въпрос за първенеца на Азербайджан Карабах. Това съобщи местния журналист Фуад Алакбаров, цитиран от колегите от „Гонг“. Според информациите шефовете на Карабах дори са влязли в контакт с колегите си от стадион „Георги Аспарухов“, за да започнат преговори за правата на малийския национал.

ОЩЕ: Дон Хулио, футбол се играе с кохонес! ЦСКА ще реши дали Левски да е шампион | Точно попадение 

Карабах иска Мустафа Сангаре

Ръководството на Карабах е впечатлено от представянето на Мустафа Сангаре с екипа на Левски и иска да го привлече още с отварянето на летния трансферен прозорец. Както е известно, към тарана има сериозн интерес и от тунизийския Есперанс, който дори изпрати официална оферта за нападателя на стойност около 1 милион евро, но тя бе отхвърлена от властимащите на „Герена“.

Левски Лудогорец Серджо Падт Мустафа Сангаре

Нападателят има 10 гола в 29 мача за Левски този сезон

През този сезон Мустафа Сангаре се представя на много високо ниво като досега е изиграл 29 мача за Левски във всички турнири, в които е реализирал 10 попадения, а също така е направил и 4 асистенции. В момента централният нападател се възстановява от операция на коляното, която се наложи да бъде направена, след като той получи контузия по време на двубоя с Локомотив София. Сангаре има договор с Левски до лятото на 2027 година, а според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 1,5 милиона евро.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Локомотив Пловдив с остра позиция след загубата от Левски, „смърфовете“ скочиха на БФС и съдията

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига Левски Карабах Мустафа Сангаре
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес