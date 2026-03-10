Редовен участник в Шампионска лига се нареди на опашката за Мустафа Сангаре

Редовен участник в Шампионска лига проявява много сериозен интерес към централния нападател на Левски – Мустафа Сангаре. Става въпрос за първенеца на Азербайджан Карабах. Това съобщи местния журналист Фуад Алакбаров, цитиран от колегите от „Гонг“. Според информациите шефовете на Карабах дори са влязли в контакт с колегите си от стадион „Георги Аспарухов“, за да започнат преговори за правата на малийския национал.

ОЩЕ: Дон Хулио, футбол се играе с кохонес! ЦСКА ще реши дали Левски да е шампион | Точно попадение

Карабах иска Мустафа Сангаре

Ръководството на Карабах е впечатлено от представянето на Мустафа Сангаре с екипа на Левски и иска да го привлече още с отварянето на летния трансферен прозорец. Както е известно, към тарана има сериозн интерес и от тунизийския Есперанс, който дори изпрати официална оферта за нападателя на стойност около 1 милион евро, но тя бе отхвърлена от властимащите на „Герена“.

Нападателят има 10 гола в 29 мача за Левски този сезон

През този сезон Мустафа Сангаре се представя на много високо ниво като досега е изиграл 29 мача за Левски във всички турнири, в които е реализирал 10 попадения, а също така е направил и 4 асистенции. В момента централният нападател се възстановява от операция на коляното, която се наложи да бъде направена, след като той получи контузия по време на двубоя с Локомотив София. Сангаре има договор с Левски до лятото на 2027 година, а според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 1,5 милиона евро.

ОЩЕ: Локомотив Пловдив с остра позиция след загубата от Левски, „смърфовете“ скочиха на БФС и съдията