Астронавт на НАСА след 178 дни в Космоса: Човечеството живее в лъжа

Космическите пътувания могат коренно да променят светогледа на човек. Астронавтът на НАСА Рон Гаран, който прекара 178 дни на борда на Международната космическа станция (МКС) и обиколи планетата ни близо 3000 пъти, сподели някои откровени прозрения за съвременния свят. Той казва, че виждането на Земята от орбита го е накарало да осъзнае, че „човечеството живее в лъжа“. За това пише „Дейли Мейл“.

Откритието на астронавта Рон Гаран след 178 дни в Космоса

Гаран разказва, че от космоса невероятната крехкост на животоподдържащите системи на Земята – нейната атмосфера, океани и биосфера е ясно видима. И все пак съвременното общество продължава да третира природата като неизчерпаем ресурс за обслужване на световната икономика.

„Не съм виждал икономиката от космоса. Но тъй като системите, които сме създали, гледат на всичко, включително и на самите системи за поддържане на живота на нашата планета, като на напълно подчинен клон на световната икономика, от гледна точка на космоса е очевидно, че живеем в лъжа“, подчертава астронавтът.

Той подчерта, че човечеството е изградило съществуването си върху погрешната идея, че природните ресурси са просто страничен продукт на икономическия растеж. Призова за незабавна промяна на приоритетите.

„Трябва да преминем от начина на мислене „икономика, общество, планета“ към парадигмата „планета, общество, икономика“. Само тогава ще можем да продължим еволюционния си процес“, убеден е изследователят.

Учените наричат ​​подобни трансформации на съзнанието сред космическите изследователи „ефект на гледане“. Терминът е въведен през 1987 г. Той описва дълбоката психологическа промяна, която астронавтите изпитват, когато гледат Земята от орбита. Те започват остро да усещат красотата и уязвимостта на планетата, както и неразривната връзка на цялото човечество.

„По време на престоя ми в Космоса осъзнах едно нещо: ние не сме от Земята, ние сме част от Земята. И ако отидем още по-далеч, ние не сме просто във Вселената - ние сме Вселената. Ние сме Вселената, която става самоосъзната“, споделя астронавтът.

Според Гаран, не е нужно да се излиза в космоса, за да се схване тази концепция. Той предлага да се приложи в ежедневието това, което той нарича „орбитална перспектива“. Това е способността да се гледа на глобалните проблеми на човечеството в голям мащаб, но в същото време да не се изпускат от поглед отделните хора и техните ежедневни нужди.

Астронавтът подчертава, че хората никога не трябва да се свеждат до суха статистика или потребителски групи. Вместо това, обществото трябва да се научи да мисли с перспектива на много поколения напред, работейки за решаване на неотложни проблеми. Въпреки всички заплахи, той остава оптимист и вярва, че когато осъзнаването на нашата глобална взаимозависимост достигне критична маса, човечеството ще може да спаси бъдещето си.

