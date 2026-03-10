Любопитно:

Създават документален филм за Енио Мориконе

Нов документален филм ще разкаже за концертната дейност на легендарния композитор на филмова музика Енио Мориконе, съобщи "Variety". Продукцията, озаглавена "Никога не съм писал музика за филми - Всички обичаме Енио Мориконе", ще бъде заснета от гледната точка на неговия мениджър Луиджи Кайола. Кайола е продуцирал над 250 концерта на Мориконе по целия свят. Той е бил мениджър на маестрото от 1997 до 2015 г., продуцирайки неговите световни концертни турнета, както и отличения с награда "Грами" албум "We All Love Ennio Morricone".

"Никога не съм писал музика за филми - Всички обичаме Енио Мориконе" ще бъде режисиран от италианския музиковед Масимо Привитера, който ще работи съвместно с оператора и режисьор Даниеле Чипри. Снимките по план трябва да започнат през лятото на 2026 г. на различни места в Италия и Европа, отбелязва "Variety".

"Новият документален проект за Мориконе е разделен на девет части, които ще съчетават измислени скечове, коментари от музикални експерти и невиждани досега архивни кадри. Филмът ще включва разкази на музиканти, които са били на турне с маестрото в продължение на почти двайсет години, и ще предлага разказ "от първа ръка" за всекидневната му работа и неговата човечност", се казва в изявлението на продуцентите.

За Енио Мориконе

Снимка: Getty Images

Енио Мориконе не за първи път е във фокуса на документален филм. През 2021 г. на кинофестивала във Венеция дебютира лентата "Енио" на Джузепе Торнаторе, припомня изданието. 

Мориконе, който почина през 2020 г. на 91-годишна възраст, е един от най-плодовитите и почитани композитори в историята на киното. От 1946 г. насам той е написал музиката за над 500 филмови и телевизионни продукции и е композирал над 100 музикални произведения за оркестър, както и една опера. Някои от неговите композиции се превърнаха в класика - от тези за така наречените спагети уестърни от 60-те години на миналия век, сред които "Добрият, лошият и злият" и "Имало едно време на Запад" на Серджо Леоне, до спечелилия "Златна палма" в Кан филм "Мисията" на Ролан Жофе и "Ново кино "Парадизо" от 80-те години, пише БТА.

Яна Баярова
