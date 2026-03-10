Зрелищен уникален феномен в небето този уикенд: Къде може да се види?

NOAA прогнозира, че небето над части от Северна Америка може да бъде осеяно с полярни сияния през следващите нощи поради геомагнитна буря. Този уикенд жителите на северните райони на Съединените щати и части от Канада може да станат свидетели на северното сияние. Причината за това ще бъде геомагнитна буря, предизвикана от мощен поток от слънчев вятър. Това съобщи „Дейли Галакси“.

Северно сияние в небето този уикенд

Центърът за прогнозиране на космическото време на NOAA прогнозира геомагнитна буря G1, което означава, че полярните сияния могат да бъдат видими много по-на юг от обикновено, чак до северните щати на Съединените щати, включително Вашингтон, Айдахо, Монтана и части от Средния Запад.

Експертите казват, че феноменът се причинява от взаимодействието на заредени частици от Слънцето със земната атмосфера. Когато се сблъскват с атмосферни газове, те образуват характерни светлинни проблясъци в небето - феномен, известен като Aurora Borealis. Обикновено се наблюдава в полярните ширини, но по време на периоди на повишена слънчева активност сиянието може да се измести към по-ниските географски ширини.

Според NOAA, индексът на геомагнитна активност Kp може да достигне 4,67. Това увеличава вероятността полярното сияние да се появи по-близо до границата между САЩ и Канада. Най-добри условия за наблюдение се прогнозират в Аляска, както и в щатите Вашингтон, Айдахо, Монтана, Северна и Южна Дакота, Минесота, Уисконсин, Мичиган и Мейн. При благоприятни условия сиянието може да бъде видимо дори в части от Уайоминг или Ню Йорк.

Астрономите съветват да се наблюдава феноменът далеч от градските светлини, където има по-малко светлинно замърсяване. Най-добре е да се избират открити места с изглед към северния хоризонт.

Видимостта на полярното сияние обаче може да бъде засегната от ярката лунна светлина. Тази седмица Луната е в намаляваща фаза и е осветена на почти 90%, което може да затрудни виждането на слабите светлинни ивици.

Експертите препоръчват да се излиза за наблюдение между приблизително 22:00 и 2:00 часа сутринта – тогава шансовете за виждане на полярното сияние са най-високи. Дори ако явлението е едва видимо с просто око, камерите на смартфоните често са в състояние да го заснемат по-добре.

