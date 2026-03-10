НАСА разкри кога астероид-убиец ще прелети покрай Луната: Заплашва ли Земята?

Астероидът 2024 YR4, считан преди за потенциално опасен, няма да се сблъска с Луната. Нови данни от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ позволиха на учените от НАСА да прецизират траекторията на обекта и напълно да изключат възможността за бедствие през декември 2032 г. Изданието Unilad пише за това.

Точност на измерването и ново разстояние

Според актуализиран анализ на Центъра за изследване на обекти около Земята (CNEOS), космическият обект ще премине на около 21 200 километра от лунната повърхност на 22 декември 2032 г. Предишни изчисления, направени в началото на 2025 г., показват 4,3% вероятност за сблъсък. Нови наблюдения, направени на 18 и 26 февруари, обаче премахнаха тази несигурност.

НАСА подчерта, че самата траектория на астероида не се е променила - учените са получили по-точни данни за движението му само благодарение на ултрачувствителните инструменти на телескопа James Webb.

Ролята на телескопа Джеймс Уеб в изследванията

2024 YR4, който е с диаметър около 90 метра (приблизително колкото Статуята на свободата), отдавна е твърде слаб, за да бъде наблюдаван с наземни телескопи. Екип от Лабораторията по приложна физика „Джонс Хопкинс“ използва мощността на Уеб, за да улови някои от най-слабите астероидни сигнали, наблюдавани някога.

Този космически камък преди това е бил класифициран като „убиец на градове“ поради мащаба на разрушенията, които може да причини, ако падне на Земята.

Сигурност за следващия век

Експерти от Лабораторията за реактивно движение в Калифорния потвърдиха, че астероидът не представлява заплаха нито за Луната, нито за Земята през следващите сто години.

„Вероятността от сблъсъци се променя често, тъй като новите данни подобряват нашите орбитални модели“, обясниха служители на НАСА.

Въпреки факта, че този специфичен обект вече не се счита за заплаха, космическата агенция продължава да наблюдава околоземното пространство като част от своята програма за планетарна отбрана.

Междувременно чени откриха нов астероид, който постоянно обикаля около Земята. Прогнозира се, че ще остане там приблизително толкова време, колкото е обикалял около Земята.

