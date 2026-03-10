Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Унгария със заплаха: Украинците много нервничат, но може пак да им се случи случка

Задържането в Будапеща на бронираните автомобили на украинската банка "Ощадбанк" заедно с превозваните милиони долари и злато и арестуването на седемте инкасатори на банката е било умишлено направено. Това стана ясно от думите на министъра на строителството и транспорта на Унгария Янош Лазар. Той заяви, че Унгария е направила това заради спирането на транзита на руски петрол през нефтопровода "Дружба" и заплаши, че ситуацията може да се повтори. Конфискуваните пари и злато остават в Унгария и нещата няма да се променят, докато Киев не възобнови работата на тръбопровода, заплаши Лазар, цитиран от Telex. Още: Орбан прекрачи границата: Похити украинско злато и задържа за заложници 7 банкови служители

"Знаем, че украинците са много нервни. Ако ни изнудват, не можем да бъдем толкова глупави, че да се поддадем", каза министърът. "Направихме това, което направихме, с причина и няма да им върнем парите... Парите остават тук засега; чакаме тръбопроводът да се отвори отново и очакваме нови парични преводи от Украйна през Унгария." 

Той също така добави, че колкото повече време отнема възстановяването на "Дружба", толкова по-задълбочено разследване трябва да се проведе.

Елена Страхилова
