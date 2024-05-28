Любимец на „сините“ фенове призова за обединение в Левски

Един от новите любимци на феновете настана поредният, който призова за обединение. Както е известно, напоследък има сериозни търкания между ръководството на клуба, в лицето на Наско Сираков, и феновете на отбора, което се отразява много негативно на резултатите.

Миланов говори пред колегите от „Дспорт“ като сподели, че само когато всички се обединят, тогава Левски ще започне отново да побеждава. Той също така разкри, че е имал оферти от други български отбори, след като е напуснал „Герена“, но не е могъл да предаде феновете на столичния гранд.

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„Не можех да предам феновете на Левски“

„Имах мисия, не можех да предам феновете на Левски. Затова не подписах с друг български отбор. Това е най-радващото за мен. Имаше предложения от български отбори. Пожелавам успех на Левски. Виждам, че имат нов млад треньор, пожелавам му успех, феновете да са единни, защото така Левски ще върви нагоре. С оглед на работата, която свършиха Станислав Генчев и Живко Миланов в Крумовград през последните месеци, заслужават да водят отбор като Левски, изключителни професионалисти“.

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„Радостен съм, че такива млади хора, българи, които носят в себе си ДНК-то на Левски, ще бъдат треньори. Почти всички мачове съм гледал на Левски, винаги съм стискал палци. Като фен съм се ядосвал на загуби и съм се радвал на победи. Клуб като Левски да не играе в Европа е шок на фона на другите отбори. Надявам се нещата в Левски да са по-добри, най-вече да има обединение, защото когато бях в Левски, треньор, ръководство и фенове бяха едно“, каза Миланов.

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