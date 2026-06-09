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Любо Пенев лично поиска бивш на Левски за нов в Локомотив София

09 юни 2026, 17:21 часа 700 прочитания 0 коментара

След като се пребори с коварна болест, Любослав Пенев е готов да се завърне в българския футбол и Първа лига. Ще го направи като новия старши треньор на Локомотив София, а “железничарите“ вече работят по лятната си селекция, за да осигурят на Пенев възможно най-добро качество на състава. Вече стана ясно кое ще е първото попълнение на Локомотив, а според колегите от “Sportal“ Любо Пенев лично е пожелал да бъде привлечен бившия футболист на Левски Димитър Костадинов.

Любо Пенев лично е поискал Димитър Костадинов

Вече има информация за това кой ще бъде първият нов футболист на Локомотив София под ръководството на Любослав Пенев. А според информацията той вече е избрал още един футболист, който да се присъедини към “железничарите“. Става въпрос за полузащитника Димитър Костадинов, който изигра последния сезон във Втора лига за Черноморец. Там изигра 29 мача, в които вкара 11 гола. А след един сезон в родия Бъргас, Костадинов явно е готов да се завърне в родния елит.

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Димитър Костадинов

Димитър Костадинов спечели Купата на България с Левски

Първият професионален клуб на Димитър Костадинов е Септември София. Той игра там до 2019 г., когато премина в Нефтохимик Бургас. След един сезон там, Костадинов се завърна в Септември. Изкара една година под наем в Царско село и през 2021 г. подписа с Левски. За “сините“ изигра 20 мача, в които вкара 5 гола и беше част от отбора, вдигнал Купата на България през 2022 г. Следват нови два периода в Септември, италианските Кротоне и Клодинезе, но без особен успех. След това преминава в Черноморец и сега е готов за Първа лига.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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