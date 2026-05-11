Църковен празник на 12 мак: Какво НЕ бива да правят жените утре, привлича самота и нещастие

Утре, 12 май, е празникът на светиите Епифаний и Герман в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 12 май

Свети Епифаний Кипърски (Епифаний Саламински) е живял през четвърти век и е един от най-известните богослови на ранното християнство. Роден в Палестина, той рано избира пътя на монашеството, посвещавайки живота си на молитва, аскетизъм и изучаване на Светото писание.

Впоследствие Епифаний става епископ на Саламин, Кипър. Неговото служение съвпада с време на интензивен богословски дебат в Църквата. Той е известен като твърд защитник на православното учение и автор на множество трудове срещу ереси.

Той е запомнен като ревностен пастор, който не е допускал компромиси по въпросите на вярата, но в същото време е оставал дълбоко смирен и духовно силен.

На 12 май църквата почита и Свети Герман I Константинополски. Той е живял през VII-VIII век и е бил патриарх на Константинопол по време на един от най-трудните периоди в църковната история - времето на иконоборството.

Той произхожда от благородно семейство, получава отлично образование и става църковен йерарх. Патриаршеската му служба съвпада с време, когато имперските власти се опитват да забранят почитането на иконите. Заради принципната си позиция той е принуден да абдикира от патриаршеския престол, но духовният му авторитет само нараства. Впоследствие Църквата го признава за един от главните защитници на православното иконопочитане.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 12 май

Ако през нощта има много ярки звезди, лятото ще бъде плодородно и топло. Ако духа силен вятър очаквайте проливни дъждове и лошо време в близко бъдеще.

Какво не бива да правите утре? На този ден не трябва да се проявява небрежност при работа с остри предмети – вярвало се е, че всяко острие може да причини нараняване. Народните поличби съветва да се избягва открит огън, за да се избегнат нещастия. Също така не трябва да се споделят плановете, тъй като те може да не се осъществят или да се окажат по-различни от предвиденото. Съществувало е и поверие за жените: носенето на черно на този ден може да привлече самота или дори символично да „откъсне човек“ от щастието.

Какво е добре да се прави утре? Този ден се е смятал от предците ни за благоприятен за вършене на добри дела: вярвало се е, че помощта към нуждаещите се връща многократно на получателя. За да се привлекат любов и щастливи събития в дома, се препоръчва в облеклото да има нещо червено.

