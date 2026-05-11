Украйна започва преговорите за присъединяване към ЕС до края на юни?

Европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви пред репортери в Брюксел в понеделник, че настоятелно ще призове всички 27 държави членки официално да открият всяка една преговорна глава за присъединяване на Украйна „възможно най-скоро“ към съюза. Тя направи това изявление два дни след официалния край на 16-годишното управление на Виктор Орбан в Унгария. Неговият наследник Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на 9 май. След като Орбан напусна Европейския съвет, никой правителствен ръководител в блока вече не спори открито с Брюксел относно темпото на разширяване, отбелязват световните агенции.

Кос заяви, че първият клъстер може да бъде открит по време на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, което продължава до 30 юни. Останалите пет биха могли да последват през юли по време на предстоящото ирландско председателство. „Извършихме много предварителна работа и сега всичко е готово за официално откриване“, каза тя, според Интерфакс-Украйна.

Последният несъгласен

В продължение на четири години Орбан беше най-гласовитият скептик в Европейския съвет. Той блокира единодушните решения, необходими за официалното отваряне на присъединителните клъстери на Украйна, и публично твърдеше, че ускорените преговори с Киев ще навредят на унгарските фермери и европейската сигурност. Той загуби парламентарните избори на 12 април с голяма разлика от унгарската партия „Тиса“. Кос приветства това, което тя нарече „по-позитивен“ тон от новото унгарско правителство.

Следващият най-близък до критичен глас е словашкият премиер Роберт Фицо, чиято позиция се е променяла многократно. В началото на май той заяви, че Братислава подкрепя амбициите на Киев да се присъедини към блока. Неговият коалиционен партньор, Словашката национална партия (СНС), оттогава писмено поиска от него да се ангажира никога да не гласува за присъединяване на Украйна през този мандат.

40-годишна методология

Кос също така заяви, че ще окаже натиск върху 27-те страни да преразгледат методологията, която управлява разширяването в продължение на четири десетилетия. Тя каза, че тя е неподходяща за момента. „Не живеем в мирно време. Нямаме време“, каза тя.

Европейската комисия проучва дали страните кандидатки могат да се включат в части от единния пазар и програмите на ЕС, преди да са транспонирали изцяло законодателството на блока. Съгласно съществуващите правила, преговорите за присъединяване са структурирани около 35 глави, 33 от които са групирани в шест тематични групи. Комисията неофициално отвори и шестте през март. Официалното отваряне все още изисква единодушна подкрепа от 27-те правителства.

Кой е пред Киев на опашката?

Черна гора води преговори от 2012 г. Тя е отворила всичките 33 глави и е затворила предварително седем. Албания, която е кандидат от 2014 г., е отворила четири групи глави между септември 2024 г. и тази пролет. Сърбия води преговори от 2014 г.; 22 от нейните глави са отворени и само две са предварително затворени.

Украйна подаде молба за членство четири дни след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. Тя получи статут на кандидат през юни същата година, получи разрешение да започне преговори през декември 2023 г. и сега е на прага на отваряне на всичките шест клъстера. Това е по-бързо от всяка друга кандидатура в скорошната история на Европейската комисия.

Законопроектът не се обсъжда

Анализ от 2024 г. на базирания в Брюксел мозъчен тръст Bruegel, актуализиран тази година, изчислява, че членството на Украйна би добавило около 85 милиарда евро плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП) в рамките на един седемгодишен бюджетен цикъл и би привлякло милиарди повече средства за сближаване. След като територията и земеделските земи на Украйна бъдат напълно възстановени, тя ще държи приблизително една пета от цялата земеделска земя в блока. Тя ще бъде най-големият получател на средства от ОСП още в първия ден от членството си.

Тези цифри са се появявали в политически документи. Те не са били представени на избирателите в нито една от 27-те столици. В нито една от настоящите държави-членки не е проведен референдум за това дали Украйна трябва да се присъедини. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сама предупреди, че блокът не може да се ангажира с твърда дата за присъединяване, въпреки стремежа на Киев да се присъедини до 2027 г. като част от по-широк пакет от западни гаранции за сигурност, които все още се договарят.

Кос завърши изказването си като каза, че в блока има „място за всички“ кандидати, включително Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Косово. На Западните Балкани беше казано почти същото на среща на върха в Солун през 2003 г. Повечето от тях все още чакат.

Кипърското председателство предава председателството на Ирландия на 1 юли. Дали призивът за отваряне на всичките шест клъстера през тази календарна година ще доведе до обвързващи политически решения или само до видимо движение, ще стане ясно през следващите осем седмици.