Иван Христанов: Трупове на животни не са изгаряни, а са отивали към трапезата ни

11 май 2026, 18:15 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
„Свършихме страхотна работа и това е мнение на твърде голяма част от хората. Не бих го казал никога, ако не виждах доста сериозно одобрение“, каза в „Лице в лице“ по bTV бившият служебен министър на земеделието и храните Иван Христанов. „В последните няколко дни подадохме сигнал за това, че дейности, свързани с инсинераторите, изобщо не са извършвани“, каза Христанов, давайки пример с колите, които събират труповете на животни в Ямбол.

„Ние проверихме по камерите и системата на АПИ във въпросния ден – тези коли дори не са припарвали в Ямбол. Там обществената поръчка е за 45 милиона лева за три години. Тя реално е стигнала само за първите 20 месеца“, каза Христанов.

„Тези трупове на животни не са ги събирали изобщо. С един областен управител направихме проверка и той установи, че 76% от животновъдните обекти нито имат договор за извозване, нито имат извозване. Тези трупове на животни или ги хвърлят на чакалите, или заминават към незаконни кланици. Нещо, което е трябвало да бъде изгорено, е заминавало към трапезата“, обясни бившият служебен министър.

„Аз съм подал 18 сигнала в рамките на тези 78 дни, което е грубо по един сигнал на всеки три работни дни. Най-големите от тях са почти 240 милиона лева, свързани с „Напоителни системи“, каза той. „Там има две обществени поръчки – едната е за 108 милиона лева. Нея я спряхме още през 2022 г. 2023 г. я пуснаха, изпълниха я. По нея имаме няколко сигнала за тежки злоупотреби във връзка с ремонт на канали“, обясни Иван Христанов. „Когато имаме канали, имаме български плодове и зеленчуци. Когато няма канали, няма български плодове и зеленчуци“, допълни той.

„В един от лотовете на първата обществена поръчка от 6 милиона лева са откраднати между 2 и 3 милиона лева с надписване на сметките. Едно извозване на пръст, което е трябвало да струва 85 000 лева, тя е извозена за 2,3 милиона лева“, каза още бившият служебен земеделски министър.

„Когато станах служебен министър, първата ми среща беше с инспектората и вътрешния одит. Те правят проверка на обществените поръчки, на пазарните цени. Всички сигнали, които ние подавахме, са документално обосновани“, уточни Христанов.

Елин Димитров Редактор
