Лудогорец е на път да сдаде първото място като "най-щедър" клуб на ЦСКА, Левски далеч назад

След като сдаде титлата в Първа лига след 14-годишна доминация, Лудогорец е на път да изпусне и първото място по заплати в елита. През последните сезони в Разград бяха известни с това, че дават най-големи възнаграждения на играчите си. Сега обаче "орлите" могат да бъдат изместени от ЦСКА, сочи анализ на колегите от Sportal.bg. Според тяхна информация, "армейците" са догонили Лудогорец по този показател през 2025 година и ще ги задминат през следващия сезон, имайки предвид сумите, които ще получават новите попълнения в състава на Христо Янев.

ЦСКА може да надмине Лудогорец по заплати

През изминалата година 14 957 000 евро от бюджета в Борисовата градина е бил отделен само за заплати на играчите. Анализът на Sportal.bg сочи, че тази цифра се доближава до разходите за възнаграждение на отбора на Лудогорец през 2024 година - 15 056 034 евро. Медията посочва, че не разполага с информация за заплатите на "орлите" през 2025-а. Далеч зад двата най-богати родни клуба е шампионът Левски. Въпреки че на "Герена" са увеличили значително разхода си за заплати през 2025 година, те остават с близо 2,5 пъти по-ниски от тези на Лудогорец и ЦСКА. "Сините" са похарчили 6 683 844 евро по този показател през миналата година - с 1,5 млн. евро повече от предната.

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Тази огромна разлика се дължи основно на факта, че ЦСКА и Лудогорец издържат и футболистите на дублиращите си отбори, които играят във Втора лига. Иначе съществува реалната възможност от Борисовата градина да изпреварят своите съперници за първото място през тази година, тъй като най-новото им попълнение ще се превърна в най-скъпоплатения играч в елита. Става въпрос за бившия италиански национал Стефано Сенси, който ще получава около 800 000 евро годишно или 66 хиляди на месец.