Грабнала брадвата и го погнала: Жена нападна мъжа си

Мъж се оплакал от домашно насилие в Монтанско, съобщават от МВР, цитирани от “24 часа“.Екшънът се е разиграл малко преди 21 часа снощи в село Ягодово.
30-годишен мъж се оплакал в полицията, че е нападнат с брадва от 10-години по-възрастната от него жена, с която живее на семейни начала.
Изглежда между двамата избухнал лют скандал. Жената побесняла и грабнала брадвата, с която започнала да преследва любимия си.
