След загубата в дербито на Пловдив: Ботев губи живата си легенда за дълго време

Кошмарите за Ботев Пловдив се редят един след друг. На 3 май “канарчетата“ допуснаха загуба с 0:2 в домакинското дерби на Пловдив срещу Локомотив. В последните часове стана ясно, че капитанът и жива легенда на Ботев Тодор Неделев е с тежка контузия, която ще го извади от терените за дълго време. Халфът е със скъсана предна кръстна връзка на коляното. Същото коляно, на което той претърпя операция през 2020 г.

Тодор Неделев ще бъде опериран в следващите дни

Ето какво написаха от Ботев Пловдив: “Футболистът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на „канарчетата“ е на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година. Медицинският екип на Ботев (Пловдив) незабавно започна организацията по операцията на полузащитника, която се очаква да бъде извършена в следващите дни.

“Неделев е жива легенда на клуба“

ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад един от футболистите, донесли най-много радост на „жълто-черната“ публика. Неделев е жива легенда на клуба и се нуждае от подкрепата на цялата „жълто-черна“ общност. Тоше, ние сме зад теб! Вярваме, че ще се завърнеш отново на терена и ще продължиш да радваш хилядите „жълто-черни“ привърженици с магичните си изяви с любимия екип“. В момента Ботев Пловдив е на последно място в групата на втората четворка от плейофите на Първа лига. “Канарчетата“ имат спечелени 43 точки от 32 кръга.

