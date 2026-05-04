Сравниха я с Ам-гъл: Оливия Уайлд отвърна на критиката за вида си (ВИДЕО)

В ерата на социалните мрежи един-единствен кадър е достатъчен, за да предизвика дебат за начина, по който някой изглежда. Точно това се случи с Оливия Уайлд, след като кратко видео от червения килим на филмов фестивал се разпространи бързо онлайн. Вместо разговорът да се фокусира върху работата ѝ и новия ѝ проект, вниманието бързо се измести към външния ѝ вид.

Изкривена реалност

Лош ъгъл, неподходящо осветление или обектив могат да превърнат дори най-фотогеничния човек в неразпознаваема версия на самия него. Да те уловят в неподходящ момент е поредното доказателство колко лесно публичният образ може да бъде изкривен, а реалността изопачена. Въпреки това реакциите са бързи и остри - критики, подигравки и анализи на външността, сякаш става дума за обществено значим въпрос.

Още: Сбогом на стария имидж: Ед Шийрън е напълно нов човек (СНИМКИ)

Оливия Уайлд реагира на неуместните сравнения, които я свързват дори с героя Ам-гъл от фентъзи филма "Властелинът на пръстените", след като широко разпространен откъс от интервю предизвика онлайн дебат за външния ѝ вид.

Актрисата отговори с чувство за хумор, обяснявайки, че неособено ласкателният ѝ вид се дължи на използването на обектив тип "рибешко око" и на ъгъла на камерата по време на Международния филмов фестивал в Сан Франциско, където тя представяше филма си "Поканата". Кадрите са от интервю за "SFGate".

Актрисата се позабавлява с коментарите в социалните мрежи, дори се пошегува с брат си за сравнението, и уточни, че изображението не отразява реалността, като добави, че просто е била уловена в неловък момент, пишат от "News Flip".

Още: Емили Блънт и Стeнли Тучи получиха звезди на Алеята на славата заедно (СНИМКИ)

Интересното в случая е не самата критика, а контрареакцията. Фенове на актрисата се обединиха, за да я защитят, пише Page Six, напомняйки нещо очевидно, но често забравяно — че външният вид не е мерило за стойността на един човек. Те посочиха очевидното - кадърът е подвеждащ и подобни коментари говорят повече за тези, които ги правят, отколкото за човека, към когото са насочени.