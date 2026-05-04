На рождения му ден: Левски почете Георги Аспарухов-Гунди

Днес, на 4 май, се навършват 83 години от легендата на Левски и българския футбол Георги Аспарухов-Гунди. Футболисти, деца от академията, легенди, ветерани и хора от ръководството почетоха паметта му. Той е роден през 1943 г. в София. Юноша е на “сините“, а след това играе зя тях в два периода – 1960-1961 г. и 1963-1971г. Изиграл е 200 мача за Левски в “А“ група и е вкарал 125 гола. Печели 3 шампионски титли и 3 купи на страната. Загива в небезизвестната трагедия от 30 юни 1971 г., когато той и Никола Котков участват в катастрофа на прохода Витиня.

Ето какво написаха от Левски: “Днешният ден е особен за всеки левскар. Ден на гордост, но и на тиха болка. Своя 83-ти рожден ден трябваше да празнува Георги Аспарухов, но съдбата реши да ни го отнеме твърде рано. Хора като него се раждат рядко, но остават завинаги. С качествата си, човечността, морала и примера си той е призван да остане безсмъртен, докато на земята има поне един левскар.

И всички ние трябва да сме горди и щастливи, че именно такъв човек е избрал да озари с харизмата и таланта си “Левски”. Георги Аспарухов е символът на нашия “Левски” - звездата, която и от небето ни показва правилния път и ни помага никога да не забравяме защо този клуб е по-различен от всеки друг на земята. 83 години от рождението на Георги Аспарухов. Вечна памет и поклон!“

