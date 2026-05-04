Еврокомисията (изглежда) не е потвърдила отсрочката на Гюров за ПВУ

Европейската комисия в момента прави оценка на предложенията на България за промяна в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), след което ще изпрати своите предложения до Съвета на ЕС. Това каза говорител на Комисията, цитиран от кореспондента на БНР в Брюксел.

"България подаде искане за преразглеждане на Плана за възстановяване и устойчивост преди две седмици след разговори с Комисията. Преразглеждането включва предложение за отлагане на крайните срокове за прилагането на два ключови етапа, свързани с Комисията за противодействие на корупцията, за които плащанията бяха по-рано замразени. Сега Комисията извършва оценка на предложенията и ще направи предложение за решение на Съвета на ЕС, което да отразява промените в българския план", каза говорителят на институцията Мачей Берестецки.

Въпросът му бе зададен във връзка с изказването на служебния премиер Андрей Гюров, че правителството е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. С вицепремиера Мария Недина те обявиха отлагане на опасността България да загуби 400 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Крайните срокове

Същевременно днес Европейската комисия публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на Механизма за възстановяване и устойчивост - основния инструмент на ЕС за справяне с икономическите последици от пандемията от Covid-19. Документът поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане.

В този смисъл държавите имат ограничена възможност за промени в плановете си през 2026 г., като предложения за изменения трябва да бъдат внесени най-късно до 31 май. Това е необходимо, за да може Съветът да ги одобри преди крайния срок 31 август. Всички искания за крайно плащане, придружени със съответните одитни документи и доказателства, трябва да бъдат подадени до 30 септември. Самите плащания ще бъдат извършени до 31 декември 2026 г.

В насоките се акцентира и върху риска от загуба на средства. Ако дадена страна не изпълни заложените цели в срок, може да се стигне до намаляване на финансовата подкрепа. След 31 август няма да се прилага процедура по временно спиране на плащанията, а директно ще се преминава към намаляване на средствата.

