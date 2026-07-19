Лудогорец готви нов бомбастичен трансфер - вади 3 млн. евро за основен играч от елита на Белгия

Ръководството на Лудогорец е все по-близо до следващото звездно име, което да доведе в Разград. До момента "орлите" се подсилиха с един от най-талантливите български играчи в лицето на Михаил Полендаков. Клубът е постигнал споразумение и с египетския национал Хосам Абделмагид, който допреди дни игра на Мондиал 2026, както и с бразилското крил Натан. Активната работа на Лудогорец на трансферния пазар продължава, като се очаква в Разград да пристигне още един защитник.

Лудогорец следи защитник от белгийския елит

Според информация на белгийското издание "DHnet", разградчани преговарят с капитана на Шарлероа. Става въпрос за Айхам Усу, който играе на позиция в центъра на защитата. Според медията двете страни са в заключителен етап от преговорите. Информацията гласи, че сделката между двата клуба ще бъде между 3 и 4 милиона евро и трябва да бъде уредена до края на следващата седмица. Усу би се присъединил към Михаил Полендаков като второто ново попълнение в защитата на Томас Райс.

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26-годишният бранител е основен стълб в тима на Шарлероа през последната година. Той има шведски паспорт, но представлява националния отбор на Сирия, тъй като е роден там. До момента в кариерата си Усу е играл още за шведските Хекен и ГАИС Гьотеборг. През лятото на 2021 година е привлечен от Славия Прага. Следват наеми в Хекен, Кадис и Шарлероа, преди белгийците да го откупят за 1.8 млн. евро през миналото лято.

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