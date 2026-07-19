Спорт:

Бивш капитан на Левски, спряган за завръщане на "Герена", взе решение за бъдещето си

19 юли 2026, 16:32 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш капитан на Левски, спряган за завръщане на "Герена", взе решение за бъдещето си

Един от бившите капитани на Левски - Вандерсон Цунами, взе решение за бъдещето си. Преди дни бразилецът остана без клуб, след като прекрати договора си с турския Ъгдър по взаимно съгласие. По тази причина 30-годишният бранител бе свързан със завръщане на стадион "Георги Аспарухов". Цунами напусна "сините" в началото на 2026 година, след като прекара четири сезона в клуба. Раздялата не премина лесно, като бразилецът и шефовете "си стиснаха ръцете" един ден той отново да играе на "Герена".

Цунами няма да се завърне в Левски скоро

Това, изглежда, няма да се случи в близкото бъдеще, тъй като Цунами е близо до следващото предизвикателство в кариерата си. Според изданието "Sports Rabbi", той ще продължи да играе в един от най-големите клубове в Израел - Макаби Хайфа. Медията публикува снимка на 30-годишния бразилец на летище в Израел. Според информацията той е там, за да премине задължителните медицински прегледи. Ако всичко е наред, Цунами ще подпише договор с новия си отбор като свободен агент.

ОЩЕ: Звездата, която отказа трансфер, за да играе срещу Левски: "Ще бъде трудно, те имат пари"

Вандерсон Цунами

Трансферът в Макаби Хайфа идва след неуспешен период в Турция. Цунами замина за южната ни съседка с големи очаквания, но престоят му не се разви по желания начин. Цунами изигра 16 мача с фланелката на Ъгдър, в които се отчете с две попадения, през втората част от сезона. Той обаче не можа да помогне на отбора да се класира дори за плейофите за промоция в турската Суперлига. Тъй като бе един от най-скъпоплатените играчи, шефовете на клуба решили да прибегнат към раздяла с бразилеца.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Силен трансфер в Кърджали: Арда се подсили с национал на България, свързван с Левски и ЦСКА!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Макаби (Хайфа) Вендерсон де Фрейтас Сораес - Цунами
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес