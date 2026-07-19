Бивш капитан на Левски, спряган за завръщане на "Герена", взе решение за бъдещето си

Един от бившите капитани на Левски - Вандерсон Цунами, взе решение за бъдещето си. Преди дни бразилецът остана без клуб, след като прекрати договора си с турския Ъгдър по взаимно съгласие. По тази причина 30-годишният бранител бе свързан със завръщане на стадион "Георги Аспарухов". Цунами напусна "сините" в началото на 2026 година, след като прекара четири сезона в клуба. Раздялата не премина лесно, като бразилецът и шефовете "си стиснаха ръцете" един ден той отново да играе на "Герена".

Цунами няма да се завърне в Левски скоро

Това, изглежда, няма да се случи в близкото бъдеще, тъй като Цунами е близо до следващото предизвикателство в кариерата си. Според изданието "Sports Rabbi", той ще продължи да играе в един от най-големите клубове в Израел - Макаби Хайфа. Медията публикува снимка на 30-годишния бразилец на летище в Израел. Според информацията той е там, за да премине задължителните медицински прегледи. Ако всичко е наред, Цунами ще подпише договор с новия си отбор като свободен агент.

ОЩЕ: Звездата, която отказа трансфер, за да играе срещу Левски: "Ще бъде трудно, те имат пари"

Трансферът в Макаби Хайфа идва след неуспешен период в Турция. Цунами замина за южната ни съседка с големи очаквания, но престоят му не се разви по желания начин. Цунами изигра 16 мача с фланелката на Ъгдър, в които се отчете с две попадения, през втората част от сезона. Той обаче не можа да помогне на отбора да се класира дори за плейофите за промоция в турската Суперлига. Тъй като бе един от най-скъпоплатените играчи, шефовете на клуба решили да прибегнат към раздяла с бразилеца.

ОЩЕ: Силен трансфер в Кърджали: Арда се подсили с национал на България, свързван с Левски и ЦСКА!

Wenderson Tsunami comes to terms with Maccabi Haifa and has arrived in Israel for medicals. The 30-year old Brazilian central defender played for Igdir in Turkey last season and prior to that featired for Levski Sofia.

Photo Maccabi Haifa pic.twitter.com/vcnLBel3l0 — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) July 18, 2026